Koeman doet belofte: ‘Hij zei tegen mij wat ik nu aan jullie vertel’

Riqui Puig weet zeker dat hij minuten gaat maken bij Barcelona onder Ronald Koeman. De 21-jarige middenvelder werd in de afgelopen transferperiode gelinkt aan een uitgaande transfer, mede omdat de nieuwe trainer het naar verluidt niet zag zitten in de Spanjaard. Tegenover El Partidazo de Cope laat Puig weten dat hij speeltijd verwacht dit seizoen.

"Ik denk dat ik minuten zal krijgen, anders was ik niet gebleven. Ik wil slagen en een plek afdwingen. Ik ben erg gelukkig in Barcelona. Ik denk wel dat ik kansen ga krijgen", aldus Puig, die dit seizoen nog niet in actie is gekomen in LaLiga. Koeman liet eerder in de Spaanse pers weten dat het beter was als Puig zou verkassen, maar nadien heeft de Nederlander nog gesproken met de middenvelder.

"Het gesprek met de coach was niet ongemakkelijk, nee. Koeman heeft vertrouwen in mij. Hij zal me kansen geven om uiteindelijk te slagen bij deze geweldige club. Soms worden dingen beweerd die niet waar zijn. Of ontstaan er verhalen door geruchten die op bepaalde sites staan, maar die niet helemaal de waarheid vertellen. Koeman en ik hebben een goed gesprek gehad."

"Hij zei tegen mij wat ik nu aan jullie vertel: dat ik minuten zou krijgen", aldus Puig, die blij is dat hij in ieder speeltijd kreeg bij de 0-2 overwinning van Jong Spanje tegen de Faeröer Eilanden. "Ik heb veel plezier als ik voor Jong Spanje mag uitkomen. Er zit veel kwaliteit in dit team. Maar als ik geen minuten krijg bij Barcelona, wordt het lastig om een basisplaats af te dwingen als we naar het EK gaan."