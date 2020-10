‘De Bruyne gaat met nieuw megacontract de geschiedenisboeken in’

Kevin De Bruyne zet binnenkort zijn handtekening onder een nieuw contract bij Manchester City. Zowel Het Laatste Nieuws als The Times meldt dat de gesprekken tussen de middenvelder en de Engelse topclub over een contractverlenging voorspoedig verlopen. Bij een krabbel wordt De Bruyne naar verluidt de best betaalde speler van the Citizens ooit.

De Bruyne ligt momenteel nog tot de zomer van 2023 vast, maar volgens Het Laatste Nieuws is er al een akkoord bereikt over een verbintenis tot 2025. The Times geeft aan dat een akkoord nog niet is bereikt, maar dat de gesprekken wel duiden op een nieuwe deal. Mogelijk maakt de grootmacht de hernieuwde samenwerking met De Bruyne spoedig wereldkundig.

De 29-jarige Belg is erg gelukkig bij Manchester City en aast dan ook niet op een transfer. Hij wil zijn loopbaan volgens de berichtgeving in Engeland graag afsluiten in het Etihad Stadium. Naar verluidt verdient De Bruyne momenteel circa 350.000 euro bruto per week en dus ruim 18 miljoen euro per jaar, maar met een nieuwe overeenkomst zou dit bedrag hoger uitvallen.

Het is onbekend wat het salaris van De Bruyne gaat worden bij een nieuwe deal. De spelmaker werd de voorbije maanden af en toe gelinkt aan een uitgaande transfer, maar hij heeft in mei al duidelijk gemaakt dat een overstap niet snel gaat gebeuren. "De laatste jaren zijn er veel ploegen die eens gepolst hebben, maar ik ben eerlijk gezegd heel content bij City. Ik speel voor een van de beste ploegen ter wereld."