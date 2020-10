Driessen vreest Feyenoord-scenario: ‘Ajax is de trigger voor PSV 2020’

Valentijn Driessen vindt dat PSV veel risico neemt met het aantrekken van Mario Götze en Marco van Ginkel. De chef voetbal van De Telegraaf wijst vrijdag in zijn column naar het verleden van de twee middenvelders, die de afgelopen jaren vaak geblesseerd langs de kant stonden. Driessen plaatst bovendien vraagtekens bij de manier waarop er wordt omgegaan met Mohamed Ihattaren, die door de komst van de middenvelders nog verder van een basisplaats verwijderd lijkt.

“Wordt het PSV van 2020 het Feyenoord van 2007 of het Ajax van 2018? PSV zeilt dit seizoen zo scherp aan de wind dat financiële rampspoed wacht als de club volgend seizoen geen Champions League speelt”, opent Driessen zijn column. Hij verwijst naar het Feyenoord van dertien jaar geleden, dat veel dure spelers naar De Kuip haalde. Met Giovanni van Bronckhorst, Roy Makaay, Kevin Hofland, Tim de Cler en Michael Mols werd een gooi gedaan naar het kampioenschap, maar vielen de prestaties tegen. “Sindsdien ligt Feyenoord financieel aan de geeuwhonger.”

Volgens Driessen is het Ajax van 2018 ‘de trigger’ voor PSV van nu. De Amsterdammers stapten twee jaar geleden af van het salarisplafond, haalde spelers als Daley Blind en Dusan Tadic naar de Johan Cruijff ArenA en maakten naam in de Champions League. Als gevolg van het succes in Europa leverde Ajax meerdere spelers voor vele miljoenen euro’s af bij de Euopese top. “Bij PSV hopen ze op topprijzen voor Dumfries, Max, Sangaré, Teze, Gakpo, Madueke en Malen, maar voor spelers in de Europa League wordt niet de hoofdprijs betaald”, stelt Driessen. “Wel voor hen die in de Champions League spelen. Zoals De Ligt en De Jong bij Ajax voordat ze naar Juventus en Barcelona vertrokken. Daarbij betalen ze in Europa standaard meer voor een Ajacied dan voor een PSV’er. Tevens is Schmidt bezig goudhaantje Ihattaren de nek om te draaien.”

Ihattaren raakte onder Schmidt zijn basisplaats kwijt en moet vrezen voor een rol op het tweede plan nu ook nog eens Adrian Fein, Van Ginkel en Götze naar het Philips Stadion zijn gehaald. “Vanuit ondernemingsgeest valt die ambitie bij PSV te billijken”, aldus Driessen. “Tegelijkertijd speelt de leiding met de toekomst, omdat dit beleid geen enkele garantie biedt voor een plaatsje in de poulefase van de Champions League in 2021. Het is een gok met grote risico’s. Niemand kan het coronapad en de gevolgen ervan inschatten. De topversterkingen Van Ginkel en Götze hebben de laatste jaren vooral in de lappenmand gezeten. Van Ginkel revalideert nog en waar Götze staat, weet niemand. Zelfs Götze niet.”

PSV presenteerde donderdag de jaarcijfers, waaruit bleek dat er door de verkoop van Hirving Lozano (Napoli) en Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur) een winst van 1,6 miljoen euo is gemaakt. “Nu hangen er nog dichte flarden mist rond PSV’s zelfbenoemde rooskleurige toekomst. Wat vaststaat: wil PSV over het seizoen 2020/21 opnieuw zwarte cijfers schrijven, dan is de club verplicht minimaal één of twee kroonjuweeltjes als Malen en Gakpo van de hand te doen”, aldus Driessen. “Wie scherp aan de wind zeilt kan ook zomaar omslaan. Feyenoord 2007 of Ajax 2018? PSV speelt het gevaarlijke spel: alles of niets.”