Bayern München akkoord met ‘betaalbare koopoptie’ in deal met PSV

PSV maakte deze week de komst van Adrian Fein bekend. De controlerende middenvelder komt op huurbasis over van Bayern München en de Eindhovenaren hebben een koopoptie bedongen. Volgens het Eindhovens Dagblad kan PSV Fein aan het einde van het seizoen definitief overnemen voor een bedrag van zes miljoen euro. De krant noemt het bedrag ‘betaalbaar’.

Fein gaf donderdag bij zijn presentatie in het Philips Stadion aan dat hij de Eredivisie ziet als een competitie waarin hij zich verder kan ontwikkelen. “Ik denk dat de Eredivisie voor jonge spelers heel interessant is. Hier spelen jonge jeugdinternationals al heel vroeg in de profcompetities”, zo wordt de Duitse middenvelder geciteerd door het regionale dagblad. “De grote wedstrijden worden in Duitsland wel uitgezonden, maar de kracht van deze competitie staat bij ons niet altijd op de radar. Ik heb met een aantal spelers van Willem II gesproken, die vroeger mijn ploeggenoten waren. Ze hebben me verteld dat de Eredivisie sterk is.”

Fein is niet de enige Duitser in de selectie bij PSV. Technisch manager John de Jong voegde de afgelopen weken meerdere Duitse spelers toe aan de selectie van trainer Roger Schmidt. “Philipp Max en Timo Baumgartl spraken ook enthousiast over het niveau hier. Ik ga snel proberen om de taal te leren, voel me fit en kan op het veld meteen aanhaken”, aldus Fein, die voor zijn komst naar Eindhoven niet wist dat hij gaat samenspelen met Mario Götze.

“Ook voor mij was dat een verrassing, ik wist niet dat hij hier zou gaan spelen”, aldus Fein, die verheugd is met het feit dat hij het PSV-middenveld gaat delen met de speler die Duitsland in 2014 naar de wereldtitel schoot. “Ik was heel positief verrast. Hij is een geweldige speler en kijk er enorm naar uit om met hem op het veld te staan in trainingen en wedstrijden.”