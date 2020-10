Messi en Suárez evenaren Ronaldo met goals in WK-kwalificatie

Lionel Messi en Luis Suárez hebben vannacht hun waarde bewezen voor respectievelijk Argentinië en Uruguay. De twee voormalige ploeggenoten bij Barcelona bereikten bovendien een mijlpaal, daar zij met hun goals nu op gelijke hoogte komen te staan met Ronaldo. Alle drie scoorden zij 39 keer in officiële wedstrijden voor hun land. Argentinië en Uruguay zijn de WK-kwalificatie goed van start gegaan; beide landen grepen de volle buit in de eerste wedstrijd.

Uruguay – Chili 2-1

Uruguay begon de WK-kwalificatie met een zware tegenstander. Tegen Chili kwam het team van bondscoach Oscar Tabárez op eigen veld vijf minuten voor rust op voorsprong vanaf elf meter. Suárez zag de Chileense keeper Gabriel Arias de verkeerde hoek induiken: 1-0. Het was doepunt nummer 39 voor de Atlético Madrid-spits in een competitieve wedstrijd namens zijn land, waarmee hij de Braziliaanse Ronaldo evenaart. Na rust deed Chili wat terug na een vlot lopende aanval over de rechterflank. Uiteindelijk was het Bayer Leverkusen-middenvelder Charles Aránguiz die Alexis Sánchez in stelling bracht. De Internazionale-aanvaller scoorde in de verre hoek. Het duel stevende af op een gelijkspel, maar diep in blessuretijd ging Uruguay er met de zege vandoor. Maximiliano Gómez pikte de bal op de rand van het strafschopgebied op en haalde hard uit. Door zijn doelpunt in minuut 93 bleven de drie punten in Uruguay.

Argentinië – Ecuador 1-0

Net als Messi verscheen ook Ajax-linksback Nicolás Tagliafico aan de aftrap in La Bombonera in Buenos Aires. De twee Argentijnen zagen na ruim tien minuten hoe Lucas Ocampos een strafschop verdiende. Na een combinatie met Messi ging de Sevilla-aanvaller het strafschopgebied in en kreeg hij een onbesuisde tackle van Villarreal-verdediger Pervis Estupinan te verwerken. Messi nam plaats achter de bal en schoot onhoudbaar binnen. Het was alweer Messi zijn 71ste doelpunt in het shirt van Argentinië en nummer 39 in een competitieve interland. Ocampos kreeg vlak na rust nog een grote kans op de 2-0. Het was een van de weinige gevaarlijke momenten in een weinig enerverende tweede helft. Argentinië vervolgt de WK-kwalificatie dinsdag tegen Bolivia, Uruguay gaat dan op bezoek bij Ecuador.