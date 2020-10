Vrijdag, 9 Oktober 2020

Arsenal wil Özil over ruim twee maanden uitzwaaien

Kostas Mitroglou, die over een aflopend contract beschikt, wordt ondanks het feit dat de transfermarkt in sommige landen nog open is niet verkocht door Olympique Marseille. De Franse club laat de spits liever transfervrij vertrekken volgend jaar. (La Provence)

AC Milan richt zich na het sluiten van de transfermarkt op de verlenging van de contracten van twee belangrijke spelers. De gesprekken met doelman Gianluigi Donnarumma en Hakan Calhanoglu worden spoedig geopend. (Sky Sports)

Arsenal hoopt in januari afscheid te kunnen nemen van Mesut Özil. The Gunners willen dan graag een overeenkomst bereiken met de grootverdiener over de ontbinding van zijn nog tot volgend jaar zomer doorlopende contract. (Daily Mirror) willen dan graag een overeenkomst bereiken met de grootverdiener over de ontbinding van zijn nog tot volgend jaar zomer doorlopende contract.

Bournemouth is niet van plan om zaken te doen met Sheffield United. The Cherries willen David Brooks aan boord houden totdat de binnenlandse transfermarkt in Engeland op 16 oktober dichtgaat. (Football Insider)

Marcos Rojo stond in de afgelopen maanden in de belangstelling van een aantal Turkse clubs en vroeg Manchester United daarom om zijn contract te ontbinden. Hier wilden the Red Devils echter niet aan meewerken. (Diverse Engelse media)