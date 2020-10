Haaland en Ödegaard ontbreken op EK na assist van Tadic

Servië blijft in de race voor deelname aan het EK. In de halve finale van de kwalificatieplay-offs van Divisie C in de Nations League waren Dusan Tadic en consorten donderdagavond na verlenging te sterk voor Noorwegen in het Ullevaal Stadion in Oslo: 1-2. Tadic leverde de assist bij het winnende doelpunt van Sergej Milinkovic-Savic. In de finale op 12 november neemt Servië het op tegen Schotland, dat zich van Isräel ontdeed na een misser in de penaltyreeks van Eran Zahavi. De 'gouden generatie' van Noorwegen, met goudhaantjes als Erling Braut Haaland, Martin Ödegaard en Sander Berge, loopt de eindronde mis.

Dat er geen doelpunten vielen in de eerste helft kwam niet door een gebrek aan kansen. Aan de kant van Servië was met name Aleksandar Mitrovic niet fortuinlijk in de afronding. Na achttien minuten werd de aanvaller in het strafschopgebied bediend door een indraaiende voorzet van Tadic vanaf de rechterflank; de harde kopbal Mitrovic werd door de vingertoppen van keeper Rune Jarstein uit het doel gehouden. Tien minuten voor de pauze kwam een strakke pass van Tadic terecht bij Darko Lazovic, wiens voorzet terechtkwam bij Mitrovic. Centraal voor het doel, nabij de vijfmeterlijn, gleed de bal naast.

Servië was gevaarlijker dan Noorwegen in de eerste helft, maar ook de gastheer kwam dicht bij een doelpunt. Na een halfuur belandde een corner vanaf de rechterflank op het hoofd van Haaland, wiens kopbal van de lijn werd gehaald door Nemanja Maksimovic. In de tweede helft zette Servië aan en de gasten leken het duel acht minuten voor tijd naar zich toe te trekken, toen een vrije trap van Tadic vanaf het middenveld terechtkwam bij Mitrovic. De spits stelde Milinkovic-Savic in staat om twee minuten na zijn invalbeurt van dichtbij raak te schieten. Maar Noorwegen dwong een verlenging af: twee minuten voor tijd dartelde Mathias Normann langs het strafschopgebied en schoot hij diagonaal raak in de linkerhoek.

In de eerste helft van deverlenging greep Servië de leiding. Mitrovic vond Lazovic aan de rechterflank, die op zijn beurt Tadic vlak voor het doel bediende. In plaats van voor eigen succes te gaan speelde Tadic de bal door naar Milinkovic-Savic, die het leer vanuit een lastige hoek over Jarstein wipte: 1-2. In de tweede helft van de verlenging speelde Servië de wedstrijd uit. Noorwegen zocht uiteraard naar de gelijkmaker, maar creëerde door hartstochtelijk verdedigen van Servië geen grote kansen meer.