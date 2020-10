Oranje houdt twee mogelijke EK-tegenstanders over na uitschakeling Roemenië

Het Nederlands elftal is donderdagavond iets wijzer geworden wat betreft de laatste groepsgenoot op het EK van volgend jaar. Oranje weet al dat het bij Oostenrijk en Oekraïne in de poule zit, maar over de derde groepsgenoot is nog geen uitsluitsel. Roemenië zou bij het Nederlands elftal in de groep komen als het zich wist te plaatsen voor het eindtoernooi. Aan deze droom is door toedoen van IJsland echter een einde gekomen.

Doordat Roemenië voor het EK als een van de gastlanden fungeert, zou de ploeg van bondscoach Mirel Radoi automatisch in de poule van Oranje terecht zijn gekomen als het een ticket voor het EK had weten te veroveren. Donderdagavond ging het in de halve finale van de play-offs door toedoen van Gylfi Sigurdsson echter mis in Reykjavik.

De middenvelder van de IJslanders was in de eerste helft al twee keer trefzeker, waardoor de thuisploeg met een 2-0 voorsprong de rust in ging. Roemenië kwam een klein halfuur voor tijd nog wel weer terug in de wedstrijd na een rake strafschop van Alexandru Maxim, maar de gelijkmaker bleef buiten bereik. Voormalig Ajax-middenvelder Razvan Marin bleef aan de kant van de Roemenen overigens negentig minuten op de bank.

Door het wegvallen van Roemenië zal Georgië of Noord-Macedonië nu de laatste groepsgenoot van het Nederlands elftal worden. Het laatste ticket wordt namelijk vergeven aan de winnaar van Divisie D van de Nations League en de Georgiërs plaatsten zich eerder op de donderdagavond voor de finale door Belarus te verslaan. Noord-Macedonië rekende op zijn beurt af met Kosovo en mag nu in de eindstrijd met Georgië om EK-deelname gaan vechten.