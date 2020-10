Drie Engels internationals produceren tegen Wales eerste doelpunt ooit

De nationale ploeg van Engeland heeft donderdagavond zonder veel moeite gewonnen van een gehavend Wales. Het Brits onderonsje op Wembley eindigde in een 3-0 zege voor the Three Lions. Conor Coady en Dominic Calvert-Lewin en Danny Ings maakten hun eerste doelpunten voor Engeland. Wales speelde zonder sterren Gareth Bale, Aaron Ramsey en Joe Allen. Engeland treedt de komende week aan tegen België en Denemarken in het kader van de Nations League.

Met die twee wedstrijden in het achterhoofd koos bondscoach Gareth Southgate ervoor om niet zijn beste elftal op te stellen. Twee spelers maakten zelfs hun debuut: Bukayo Saka en Calvert-Lewin droegen voor het eerst het shirt van Engeland. Laatstgenoemde luisterde zijn vuurdoop op met een doelpunt na 25 minuten spelen. Jack Grealish verschafte zichzelf aan de rechterflank de ruimte voor een scherpe voorzet, die door de spits van Everton werd binnengekopt.

Wales had in de eerste helft het merendeel van het balbezit, 55 om 45 procent, maar werd slechts eenmaal gevaarlijk. Uit kansrijke positie schoot Kieffer Moore, die later in de eerste helft uitviel met een blessure, naast het doel van Nick Pope. Zeven minuten voor de rust liet Coady na om de marge te verdubbelen, maar dat deed hij in de tweede helft alsnog. De verdediger van Wolverhampton Wanderers stond op de juiste plek om een indraaiende vrije trap van Kieran Trippier van dichtbij tot doelpunt te promoveren.

Het mooiste doelpunt van de avond kwam echter op naam van Danny Ings. Halverwege de tweede helft liep de aanvaller weg bij zijn bewaker, waarna hij met een omhaal van dichtbij afrondde nadat een corner werd verlengd door Tyrone Mings. Ook voor Ings was het zijn eerste doelpunt in dienst van de nationale ploeg. Doelman Wayne Hennessey voorkwam dat Saka scoorde bij zijn debuut, waardoor het bij 3-0 bleef. Engeland won voor de zesde keer op rij een wedstrijd van Wales.