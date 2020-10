België laat door toedoen van debutant overwinning door de vingers glippen

België en Ivoorkust hebben elkaar donderdagavond op vriendschappelijke basis in evenwicht gehouden. De thuisploeg leek dankzij een doelpunt van Michy Batshuayi lange tijd aan het langste eind te gaan trekken in het Koning Boudewijn Stadion, maar moest in de slotfase toch nog de 1-1 incasseren. Debutant Sebastiaan Bornauw werd in de 86e minuut de schlemiel doordat hij een strafschop veroorzaakte, waarna Franck Kessié toesloeg.

De Belgische bondscoach Roberto Martínez stuurde met het oog op de Nations League-wedstrijden tegen Engeland en IJsland van de aankomende week een jonge ploeg het veld in, met onder meer Zinho Vanheusden, Alexis Saelemaekers en Jérémy Doku. Zij kwamen een Ivoorkust tegen dat met spelers als Wilfried Zaha, Nicolas Pépé, Kessié en Eric Bailly aantrad met een aantal bekende namen.

In de openingsfase hadden de Belgen het meeste van het balbezit, zonder echt tot uitgespeelde mogelijkheden te komen. Batshuayi probeerde zijn kans in de basis meteen met beide handen aan te grijpen, maar inzetten van de spits verdwenen in de handen van doelman Sylvain Gbohouo of over het doel. In de slotfase van de eerste helft liet ook Ivoorkust zich zien met een schot van Max-Alain Gradel, terwijl Serge Aurier in kansrijke positie naliet om Zaha aan te spelen.

De bezoekers kwamen ook feller de kleedkamer uit, maar kregen vijf minuten na de rust een tegentreffer te verwerken. Via een aanval over rechts kwam de bal op aangeven van Saelemaekers terecht bij de helemaal vrijstaande Batshuayi en hij slaagde erin om Gbohouo in twee instanties te passeren. Ivoorkust bleef daarna op een kans op de gelijkmaker loeren en kreeg in de slotfase hulp van Bornauw. De 21-jarige verdediger van 1. FC Köln hield Zaha vast in het strafschopgebied, waarna arbiter Serdar Gözübüyük niets anders kon doen dan naar de stip wijzen. Kessié maakte vervolgens geen fout en bepaalde de eindstand op 1-1.