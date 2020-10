Ekkelenkamp scoort met allereerste balcontact in dikke zege Jong Oranje

Jong Oranje is nog altijd foutloos in de kwalificatiereeks voor het EK Onder-21, dat volgend jaar wordt gehouden in Hongarije en Slovenië. De Nederlandse talenten waren donderdagavond in Venlo met 5-0 te sterk voor de leeftijdsgenoten uit Gibraltar en hebben nu een voorsprong van negen punten op Jong Portugal, de nummer twee in Groep 7. Dani de Wit was met twee doelpunten de meest productieve speler aan de kant van Jong Oranje, terwijl Jurgen Ekkelenkamp een minuut na zijn debuut al wist te scoren.

De Wit was voorafgaand aan deze wedstrijd al goed voor acht doelpunten in de kwalificatiereeks en de middenvelder van AZ had tegen Jong Gibraltar ook weinig tijd nodig om het net te vinden. Na zes minuten lag de eerste goal er namelijk al in nadat Cody Gakpo Myron Boadu met een slim genomen vrije trap diep stuurde en laatstgenoemde teruglegde op De Wit. Jong Oranje ging daarna op zoek naar meer doelpunten en in de 24e minuut was het opnieuw raak via De Wit, die nu op aangeven van Mitchel Bakker binnen schoot via doelman Bradley Banda.

De aanloop naar de derde goal voor de rust werd opnieuw verzorgd door Gakpo en Boadu en het was opnieuw de aanvaller van AZ die na een een-tweetje de rol van aangever op zich nam. Zijn voorzet kwam nu terecht voor de voeten van Ferdi Kadioglu en hij bepaalde de ruststand op 3-0. Niet lang na de onderbreking was de thuisploeg opnieuw dicht bij een doelpunt via Boadu en Gakpo, maar hun kopballen sorteerden niet het gewenste effect. Joshua Zirkzee maakte een paar minuten later in plaats van Ryan Gravenberch zijn debuut en de spits van Bayern München luisterde zijn eerste wedstrijd bijna meteen op met een doelpunt.

Twee kansen waren echter niet aan Zirkzee besteed en met nog ruim twintig minuten op de klok werd ook een treffer van Boadu afgekeurd vanwege buitenspel. Een minuut later was het vervolgens toch raak toen een kopbal van Deyovaisio Zeefuik via Banda en de lat weer terug het veld in stuitte en Zeefuik zelf de rebound benutte. Met Noa Lang en Ekkelenkamp als invallers in de ploeg voor de slotfase zou Jong Oranje nog eenmaal scoren. Een voorzet van Bakker kwam namelijk precies op het hoofd van Ekkelenkamp terecht, die zodoende een minuut na zijn debuut, met zijn eerste balcontact van de wedstrijd, de 5-0 binnenkopte.