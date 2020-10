Vragen van Kraay junior en Maalderink aan Götze wekken ergernis

Mario Götze heeft donderdagmiddag kennisgemaakt met de Nederlandse pers. De nieuwe ster van PSV kreeg tijdens zijn presentatie een aparte vraag voorgelegd van Hans Kraay junior: de verslaggever van FOX Sports wilde van Götze weten of zijn vrouw Ann-Kathrin Brömmel bij iedere thuiswedstrijd aanwezig zal zijn. Op sociale media klinkt afkeuring voor de vraag, terwijl ook Bert Maalderink het moet ontgelden.

“Laatste ding: mijn gerespecteerde collega van FOX Sports, Jan Joost van Gangelen, is zeer onder de indruk van het uiterlijk van je vrouw, Ann-Kathrin, en hij wil weten of ze naar iedere thuiswedstrijd zal komen”, legde Kraay junior tijdens de persconferentie voor aan Götze. “Anders wil hij haar ook wel iedere veertien dagen oppikken, geen probleem.” De transfervrij overgekomen middenvelder liet weten dat zijn vrouw ‘zeker’ in Nederland komt wonen, maar vanwege de coronaregels nog niet in de stadions kan zijn. “En daarna? Ja, dan zit ze in het stadion”, verzekerde Götze.

Hij kreeg vervolgens van Kraay junior te horen krijgt dat hij ‘ook beschikbaar’ is om de vrouw van de middenvelder op te pikken. De aanwinst leek een beetje als een boer met kiespijn te lachen. “Dat is goed. Mijn zoon is er ook bij, als je het wilt weten.” Op Twitter wordt door meerdere voetbalvolgers afkeurend gereageerd. “Ik ben groot voorstander van persvrijheid, maar als PSV interviews met Hans Kraay jr. zou gaan verbieden dan zou ik daar helemaal achterstaan”, schrijft een twitteraar. “Echt ongekend en plaatsvervangende schaamte.. die vragen over de vrouw van Götze”, reageert een ander.

"Jammer van sommige journalisten die de meest stompzinnige vragen stelden met Hans Kraay jr. voorop, die op een hijgerige manier over zijn vrouw begint", vult een andere twitteraar aan. "Hoe oud is de vriendin van Gotze? 27-28 jaar? (30 jaar, red.) Ongemakkelijk, op zijn minst." Op de persconferentie kreeg Götze ook een spervuur aan vragen van Bert Maalderink van de NOS over zijn fitheid en gebrek aan speeltijd in het afgelopen jaar. De journalist stelde daarna soortgelijke vragen aan technisch manager John de Jong. De interviews wekten ergernis bij enkele kijkers van het NOS Sportjournaal.

Maalderink vroeg Götze of zijn transfer ‘ook niet een beetje een vlucht uit Duitsland’ is. “Nee, ik heb tien jaar in Duitsland gespeeld. Veel spelers gaan naar het buitenland. Waarom zou ik vluchten?”, vroeg de international, die na vorig seizoen vertrok bij Borussia Dortmund, zich hardop af. “Ik heb er tien jaar gespeeld.” Toen Maalderink aanstipte dat hij de afgelopen jaren weinig heeft gespeeld, herhaalde Götze: “Dat klopt, maar ik heb er toch tien jaar gespeeld.” Ook in gesprek met De Jong benoemde Maalderink het gebrek aan speeltijd. Götze speelde vorig seizoen maar vijftien duels in de Bundesliga.

“Je kunt er ook sceptisch tegenaan kijken: die man heeft zo weinig gespeeld, wat moeten jullie daarmee?”, wierp de journalist op. “Vind je dat?”, reageerde De Jong verrast. “Zo kijk ik er niet naar. Ik denk dat wij een grote ster uit Duitsland binnenhalen. Hij heeft inderdaad minder gespeeld het laatste jaar, maar hij is fit en medisch was alles goed.” Maalderink vroeg zich af of het problematisch is dat er zoveel spelers op voorspraak van trainer Roger Schmidt naar Eindhoven komen. “PSV heeft toch ook een eigen beleid?”, voegde hij eraan toe.

“Zijn aanwezigheid heeft ontzettend geholpen. Dat hoeven we niet onder stoelen of banken te steken”, gaf De Jong toe. “Eigenlijk is het voor mij geen thema. Hij helpt met het aantrekken van spelers; zijn aanwezigheid helpt om bepaalde spelers, niet alleen uit de Bundesliga, binnen te halen. Ik zie daar het probleem niet zo van in.” Op Twitter wordt Maalderink op de vingers getikt door meerdere gebruikers. “Heeft Bert Maalderink ook nog een beetje een leuke vraag gesteld, of alleen maar de risico’s van de transfer Götze benoemd en twijfels gezaaid over de rol van De Jong?”, vraagt iemand specifiek aan de NOS.

"Ik denk dat Götze na zijn kennismaking met Bert Maalderink acuut weer retour naar Duitsland gaat”, tweet een ander. “Mario Götze voelde zich meteen thuis bij PSV. Na te zijn verlost van vernietigende commentaren van BILD in Duitsland beantwoordde hij bij de persconferentie de irritante vragen van de Nederlands bekendste zuiger Bert Maalderink.” Ene Michiel schrijft in het Engels: “Beste Mario Götze, namens de Nederlandse bevolking wil ik mijn excuses aanbieden voor de domme vragen die je tijdens je presentatie kreeg.”