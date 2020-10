André Onana komt met geruststellend bericht na vermeende besmetting

Verschillende Kameroense media meldden donderdagochtend dat André Onana positief zou hebben getest op het coronavirus. Deze lezing werd echter al snel betwist door De Telegraaf, daar Onana in augustus ook al tot de dertien coronagevallen bij Ajax behoorde. De doelman zelf heeft donderdagavond via social media uitsluitsel gegeven.

“Hallo allemaal. Ik ben weer thuis en ik voel me goed. Ik heb vandaag negatief getest, dus ga morgen trainen op De Toekomst. Bedankt voor alle mooie berichten”, laat Onana in een korte verklaring op Instagram weten. Binnen de entourage van de doelman werd volgens De Telegraaf al rekening gehouden met het scenario dat er restwaarden van de eerdere besmetting werden aangetroffen en dit lijkt nu uit te zijn gekomen.

Ajax doet vanwege de privacywetgeving verder geen uitspraken over de situatie van Onana, die nu dus zelf via Instagram voor opheldering heeft gezorgd. De doelman staat vrijdag in ieder geval niet onder de lat als de nationale ploeg van Kameroen het in de Galgenwaard opneemt tegen Japan. In plaats daarvan zal hij dus meetrainen met Ajax.

De mededeling van Onana zal als een geruststelling komen voor trainer Erik ten Hag. Even werd namelijk gevreesd dat de doelman de volgende wedstrijden van Ajax, tegen sc Heerenveen in de Eredivisie en tegen Liverpool in de Champions League, zou moeten missen. Nu hij een negatieve test kan overleggen lijkt dit echter niet meer het geval te zijn.