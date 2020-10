Atlético weet uitzonderingspositie na Arsenal-coup nog niet te verzilveren

Atlético Madrid moest op de slotdag van de transferperiode afscheid nemen van Thomas Partey, die na het lichten van zijn clausule van vijftig miljoen euro naar Arsenal verkaste. Hoewel de transferwindow inmiddels gesloten is, krijgen los Colchoneros vanwege een uitzondering van de Spaanse voetbalbond toch nog een kans om een vervanger binnen te halen en Geoffrey Kondogbia was naar verluidt een van de opties. Valencia is echter niet van plan om zomaar mee te werken aan een vertrek van de middenvelder.

Een speciale bepaling in de reglementen van de Spaanse bond maakt het voor clubs mogelijk om buiten de transferperiode een vervanger aan te trekken als zij te maken krijgen met het lichten van een transferclausule ‘buiten hun macht om’. Omdat dit het geval was bij Atlético op Deadline Day, hebben de Madrilenen dertig dagen om elders in Spanje een opvolger van de Ghanees op te pikken.

AS weet echter te melden dat Atlético van het financiële controleorgaan van LaLiga slechts een kwart van de binnengekomen transferinkomsten mag aanwenden voor het kopen van spelers, waardoor Atlético in dit geval 12,5 miljoen mag uitgeven aan een vervanger van Partey. Voor dit geld zal het niet mogelijk zijn om Kondogbia binnen te halen, aangezien zijn transferclausule op dertig miljoen ligt en Valencia vooralsnog niet van plan is om mee te werken aan een vertrek voor een lager bedrag.

Voorzitter Anil Murhty zou Kondogbia inmiddels op de hoogte hebben gesteld dat hij alleen weg mag voor het afgesproken bedrag. De international van de Centraal-Afrikaanse Republiek stond open voor een vertrek naar Atlético, maar lijkt niet van plan om zijn kont tegen de krib te gooien. Valencia wacht nu af of Atlético in de komende maand, of anders in januari als de transfermarkt weer open is, met een nieuwe aanbieding komt. Naast Kondogbia passeerden in de afgelopen dagen ook de namen van José Campaña (Levante), Mauro Arambarri (Getafe) en Mikel Merino (Real Sociedad) de revue bij Atlético.