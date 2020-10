PSV-verdediger Jordan Teze is besmet en speelt vanavond niet mee

Jordan Teze valt af bij Jong Oranje vanwege een positieve coronatest, zo meldt de KNVB via de officiële kanalen. De verdediger van PSV is donderdagochtend naar huis gegaan. Omdat Teze asymptomatisch is gaat hij nu, volgens de richtlijnen van het RIVM, 72 uur in quarantaine. Jong Oranje-coach Erwin van de Looi roept voorlopig geen vervanger op voor Teze.

Jong Oranje speelt donderdagavond een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Jong Gibraltar. De wedstrijd begint om 20.00 uur in Stadion De Koel in Venlo. Jordan Teze speelde drie wedstrijden voor Jong Oranje en debuteerde op 26 maart 2019 in de wedstrijd tussen Jong Oranje en Egypte (1-0). De tweede wedstrijd in deze interlandperiode is uit tegen Jong Cyprus. Deze wedstrijd staat voor dinsdag 13 oktober op het programma. De aftrap is om 18.00 uur (Nederlandse tijd) en wordt gespeeld in de AEK Arena in Larnaca.

Om besmetting tegen te gaan worden vergaande protocollen aangehouden en worden spelers veelvuldig getest zodat bij een positieve test de betreffende speler direct kan worden geïsoleerd. Zo kunnen verdere besmettingen worden voorkomen, zo meldt de voetbalbond. Eerder zag Van de Looi doelman Maarten Paes al afhaken vanwege een positieve coronatest.