Dief slaat tijdens interlandavond toe in miljoenenvilla Cristiano Ronaldo

Er is woensdagavond ingebroken in de miljoenenvilla van Cristiano Ronaldo op het Portugese eiland Madeira, zo onthult de lokale krant Diário de Notícias da Madeira een dag later. De dief, die via de deur van de garage de woning wist te betreden, heeft enkele kostbare persoonlijke bezittingen meegenomen, zo klinkt het. Ronaldo speelde op het moment van de inbraak met Portugal een vriendschappelijke interland tegen Spanje (0-0) in Lissabon.

Volgens bovengenoemde krant bestaat de buit onder meer uit een gesigneerd shirt van Ronaldo. Een familielid van de aanvaller van Juventus sloeg alarm en informeerde de lokale politie. Men is momenteel op zoek naar de inbreker, wiens identiteit inmiddels bekend lijkt te zijn na het bestuderen van de beveiligingsbeelden. Een snelle arrestatie ligt in de lijn der verwachtingen. Daarnaast is het onderkomen van Ronaldo, met een geschatte waarde van circa acht miljoen euro, grondig geïnspecteerd.

Diário de Notícias da Madeira kan niet zeggen of moeder Dolores Aveiro en/of oudere broer Hugo woensdagavond aanwezig waren in de woning van Ronaldo op het moment van de inbraak. Het tweetal woont net als de Portugese superster in de villa met zeven verdiepingen. Georgina Rodríguez was net als de routinier afwezig vanwege een bezoek aan de Paris Fashion Week.

Ronaldo keert voorlopig niet terug in de luxueuze villa op Madeira, want hij staat met Portugal in de Nations League tegenover Frankrijk (11 oktober) en Zweden (14 oktober). Daarna keert de aanvaller hoogstwaarschijnlijk snel terug richting Juventus. Woensdag wist Il Messaggero te melden dat Ronaldo het spelershotel van de Italiaanse kampioen te vroeg had verlaten. De 35-jarige spelmaker wachtte de uitslag van een coronatest niet af en voegde zich alvast bij de nationale ploeg van Portugal. Hij riskeerde met die actie een boete van vierhonderd euro, zo klonk het in de Italiaanse media.