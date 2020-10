Dembélé vecht terug en geeft signaal af aan Koeman

Ousmane Dembélé heeft zich van zijn beste kant laten zien. De aanvaller heeft zich donderdag op het trainingscomplex van Barcelona gemeld om te trainen, ondanks dat hij een vrije dag had. Vanwege de interlandperiode hebben de manschappen van Ronald Koeman vier vrije dagen gekregen, maar de 23-jarige Fransman besloot om zich alsnog te melden. Volgens de berichtgeving in Spanje gaat Dembélé vrijdag en zaterdag eveneens trainen bij Barcelona.

In het verleden werd Dembélé veelvuldig beschuldigd van onprofessioneel gedrag. Zo zou de jongeling zich niet volledig inzetten bij trainingen, lette hij niet goed op zijn voeding en kwam hij af en toe te laat bij oefensessies. Met zijn aanwezigheid op het trainingsveld donderdag wil Dembélé nu een signaal afgeven aan Koeman en de club, zo berichten Spaanse media.

Dembélé leek de afgelopen dagen op weg naar Manchester United, dat veel interesse toonde in de buitenspeler. Barcelona wilde hem op de slotdag van de transfermarkt graag lozen om zo ruimte te creëren voor een nieuwe aanwinst, zoals spits Memphis Depay. Dembélé besloot echter af te zien van de transfer, naar verluidt tot woede bij de leiding van Barcelona.

'Barça stoort zich in het bijzonder aan het feit dat Dembélé weigerde om medewerking te verlenen, nadat de club drie jaar accepteerde dat hij te laat kwam opdagen, een slechte discipline had en bovenal vaak geblesseerd was', zo schreef Sport woensdag. Dezelfde Catalaanse krant meldt donderdag dat Dembélé probeert zijn gedrag te verbeteren en voortaan als een echte professional wil leven.

'Dembélé weet zeker dat zijn enige kans bij Barcelona is om zo ver mogelijk van het onprofessionele gedrag weg te blijven', aldus Sport. 'Hij wil wil werken aan zijn fitheid en is erop gebrand Koeman van gedachte te laten veranderen door speelminuten af te dwingen.' De krant meldde eerder dat Dembélé in de ogen van Koeman de zevende keus is, na Lionel Messi, Antoine Griezmann, Philippe Coutinho, Ansu Fati, Francisco Trincão en Pedri.