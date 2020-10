Duel De Graafschap - NAC afgelast: ‘Een donderslag bij heldere hemel’

De topper tussen De Graafschap en NAC Breda vrijdag in de Keuken Kampioen Divisie is afgelast. Bij NAC zijn zes coronabesmettingen geconstateerd, waardoor de complete selectie op laste van de GGD in quarantaine is gegaan. Het gaat om een medewerker en een aantal spelers. De KNVB zal zo spoedig mogelijk een nieuwe datum vaststellen voor de wedstrijd.

In overleg met de bondarts van de KNVB, de clubarts van NAC en de GGD is besloten dat de gehele selectie van de Parel van het Zuiden in thuisquarantaine wordt geplaatst om verder besmettingsgevaar te voorkomen. Om deze reden was de training van donderdagochtend reeds afgelast. De selectie van NAC zal tot in ieder geval dinsdag in quarantaine verblijven.

"De uitslag van de test komt als donderslag bij heldere hemel", zo klinkt het op de site van NAC. "Gezondheid en veiligheid staan bij NAC hoog in het vaandel. In elke laag van de organisatie wordt in alle gevallen rekening gehouden met de geldende maatregelen en vult deze naar eigen inzicht en ervaring zelfs aan om de veiligheid te kunnen waarborgen. Ondanks de maatregelen en scherpte op het naleven hiervan, hebben wij helaas het virus niet buiten de club kunnen houden. Eens te meer wordt bewezen hoe onverwacht het virus kan toeslaan."

Algemeen directeur Mattijs Manders is 'erg verrast' door de positieve testen. "Al geruime tijd is de norm op kantoor om zoveel mogelijk thuis te werken en alle protocollen strikt na te leven. Ook op het trainingscomplex volgen wij strikt de regelgeving. Zo komen er alleen geteste personen op het complex, dienen leveranciers zich aan te melden en mondkapjes te dragen en mengt niemand zich in de groep. Wij steken met de gehele organisatie veel tijd in het opstellen en verder aanscherpen van de protocollen. Het virus laat zien dat op het moment dat je het niet verwacht, het hard om zich heen kan slaan."

