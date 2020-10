FC Utrecht geeft tot tweemaal toe comfortabele voorsprong weg tegen PEC

PEC Zwolle en FC Utrecht hebben donderdagmiddag voor een spectaculaire oefenwedstrijd gezorgd. In het lege MAC³PARK Stadion hielden beide clubs uit de Eredivisie elkaar in evenwicht: 3-3. De bezoekers uit Utrecht stonden met 0-2 en 1-3 voor, maar desondanks moest het elftal van trainer John van den Brom genoegen nemen met een gelijkspel. Eind augustus stonden beide ploegen ook al tegenover elkaar in vriendschappelijk verband. FC Utrecht won destijds met 0-2.

FC Utrecht, met debutanten Eric Oelschlägel en Moussa Sylla in de basisopstelling, kende een voortvarende start in Zwolle, met een hoofdrol voor Sylla. De Franse aanvaller legde de bal in de tweede minuut panklaar voor Odysseus Velanas, die van dichtbij doelman Xavier Mous wist te passeren: 0-1. Korte tijd later ging Sylla alleen op het doel af. Marc Olivier Doué haalde hem onderuit, al bleven de kaarten op zoek. De vrije trap van Urby Emanuelson werd over het doel getikt door de alerte Mous. In de twaalfde minuut kwam het tweede Utrechtse doelpunt alsnog. Een van richting veranderd schot van Sander van de Streek trof doel.

PEC Zwolle leek al snel de aansluitingstreffer te pakken te hebben. Het doelpunt van Sai van Wermeskerken werd echter geannuleerd, omdat Reza Ghoochannejhad kort daarvoor buitenspel stond. Na een halfuur spelen was de 1-2 alsnog een feit. Een prachtig afstandsschot van Van Wermeskerken verdween in de bovenhoek achter de kansloze doelman Oelschlägel. De marge was vijf minuten voor het rustsignaal weer twee toen de uitblinkende Van de Streek de bal in de verre hoek plaatste: 1-3.

Van de Streek was kort na rust dicht bij een hattrick. Zijn inzet verdween tot opluchting van PEC echter aan de verkeerde kant van het doel. In de 54ste minuut tekende de mee opgekomen Doue uit een hoekschop voor de 2-3. Hiermee was de spanning weer terug in Zwolle. Een kwartier voor het einde glipte de minieme voorsprong uit de handen van FC Utrecht. Emil Bergström beging een overtreding in het eigen strafschopgebied, waardoor de bal op de stip ging. Mike van Duinen faalde vervolgens niet vanaf elf meter: 3-3. Gyrano Kerk loste in de 82ste minuut de geblesseerd geraakte Velanas af. Sylla was eerder al vervangen, terwijl Eljero Elia de negentig minuten volmaakte. In de slotfase miste Bart Ramselaar nog een grote kans en haalde Mustafa Saymak met hulp van de paal de bal nog van de lijn. Een winnende treffer bleef echter uit.