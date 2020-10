De Telegraaf trekt coronatest Onana in twijfel; Ajax wil niet reageren

Bij Ajax is er waarschijnlijk met verbazing gerageerd op berichten vanuit Kameroen dat André Onana het coronavirus zou hebben opgelopen, zo weet De Telegraaf donderdagmiddag te melden. De doelman behoorde in augustus al tot de dertien coronagevallen bij de Amsterdamse club, zo klinkt het. Onana, die momenteel geen klachten heeft, ondergaat nog deze donderdag een tweede coronatest.

Met het oog op de privacywetgeving wil Ajax momenteel geen officiële mededelingen doen omtrent Onana. Volgens De Telegraaf gaat de entourage van de sluitpost ervan uit dat er restwaarden van de eerdere besmetting zijn aangetroffen door de medische staf van het nationale elftal van Kameroen. De kans op een nieuwe besmetting lijkt niet groot te zijn, maar men sluit het bij voorbaat ook niet uit. Het lijkt sowieso uitgesloten dat Onana vrijdag speelminuten maakt in de oefeninterland van Kameroen tegen Japan in De Galgenwaard.

CFOOT en 45fois2, media uit Kameroen, meldden donderdagochtend dat Onana een positieve coronatest zou hebben ingeleverd. De Ajax-doelman verscheen woensdag al niet op het trainingsveld. Daarnaast zou ook collega-international Pierre Kunde Malong besmet zijn geraakt tijdens het trainingskamp van het Afrikaanse land in Nederland.

Ajax wilde vanwege het coronavirus de meeste van de Afrikaanse internationals in de selectie niet afstaan. Noussair Mazraoui, Zakaria Labyad (allebei Marokko), Mohammed Kudus (Ghana) en Lassina Traoré (Burkina Faso) zouden moeten afreizen naar een gebied dat dat code oranje of rood had, waardoor Ajax ingreep. Onana mocht zich wel melden bij Kameroen omdat hij Nederland vanwege het trainingskamp hier niet zou verlaten.