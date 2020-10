Van de Beek behoort tot uitverkorenen United; wederom mokerslag Romero

Donny van de Beek staat op de Champions League-lijst van Manchester United die donderdag is afgegeven door de UEFA. Er is tegenslag voor Sergio Romero, want de doelman hoeft namelijk niet te rekenen op speeltijd in het miljoenenbal. Manager Ole Gunnar Solskjaer, die ook Phil Jones en Marcos Rojo heeft gepasseerd, geeft de voorkeur aan Dean Henderson en derde keus Lee Grant. Aanwinsten Alex Telles, Facundo Pellistri and Edinson Cavani behoren wél tot de 25-koppige selectie van Manchester United.

Dat Romero een moeilijke tijd doormaakt bij Manchester United werd recentelijk nog maar eens goed duidelijk, toen een transfer naar Everton in het water viel. Eliana Guercio, de vrouw van Romero, hekelde de houding van United en spuwde op Instagram haar gal. "Sergio Romero heeft hard voor de club gewerkt. Hij mocht meejuichen bij de laatste prijs die ze wonnen (de Europa League, red.). Hij heeft het team geholpen om vier (halve) finales te bereiken. En toen moest hij op de bank plaatsnemen en verloren ze die wedstrijden allemaal. Het is tijd om hem weer de kans te geven te verkassen. RESPECT FOR ONCE!!!!", zo besloot Guercio.

Manchester United moest acht zelfopgeleide spelers inschrijven voor de Champions League, waarvan er vier tussen hun vijftiende en eenentwintigste zijn doorgebroken op Old Trafford. Mede hierdoor is er plaats voor Timothy Fosu-Mensah in de selectie van de Engelse recordkampioen. Onder meer Mason Greenwood, Teden Mengi and Brandon Williams staan op de B-lijst, waardoor ze tot een dag voor een wedstrijd kunnen worden toegevoegd aan de wedstrijdselectie. Manchester United treft Paris Saint-Germain op de eerste speeldag van de Champions League, op dinsdag 20 oktober. De overige tegenstanders in de groepsfase zijn RB Leipzig en Istanbul Basaksehir.

Volledige Champions League-selectie Manchester United:

Doel: David De Gea, Dean Henderson, Lee Grant

Verdediging: Eric Bailly, Timothy Fosu-Mensah, Victor Lindelöf, Harry Maguire, Luke Shaw, Alex Telles, Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka

Middenveld: Bruno Fernandes, Fred, Daniel James, Jesse Lingard, Juan Mata, Nemanja Matic, Scott McTominay, Paul Pogba, Donny van de Beek

Aanval: Edinson Cavani, Odion Ighalo, Anthony Martial, Marcus Rashford en Facundo Pellistri.