Luka Modric ontvouwt toekomstplannen

Sergio Romero aast op een transfer naar de Major League Soccer. De derde doelman van Manchester United was dicht bij een deal met Everton, maar een overstap bleef uiteindelijk uit. (Daily Mail)

(Marca)

De middenvelder, die nog een jaar vastligt in het Santiago Bernabéu, is bereid veel salaris in te leveren voor een langer verblijf.