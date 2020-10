Götze staat voor Europees debuut bij PSV; pechvogel ontbreekt op lijst

Erick Gutiérrez ontbreekt in de selectie van PSV voor de groepsfase van de Europa League, zo blijkt uit de lijst die donderdag door de UEFA openbaar is gemaakt. De middenvelder werd onlangs geopereerd aan zijn enkel en blijkbaar verwacht trainer Roger Schmidt niet dat hij tijdens de poulefase nog gebruik kan maken van de controleur. De van een zware knieblessure herstellende Maximiliano Romero is eveneens gepasseerd. Mario Götze maakt wél deel uit van de 48-koppige selectie van PSV.

Op de uitgebreide lijst staan ook spelers die tot de zogeheten B-categorie behoren. Deze lijst is voor spelers die op of na 1 januari 1999 zijn geboren. Tevens moeten deze spelers na hun vijftiende verjaardag minstens twee jaar voor PSV hebben gespeeld. Naast Götze prijken ook collega-aanwinsten Yvon Mvogo, Philipp Max, Marco van Ginkel, Ibrahim Sangaré, Adrian Fein en Eran Zahavi op de lijst van de Eindhovense club.

PSV start op 22 oktober met de groepsfase in de Europa League, met het Spaanse Granada als de eerste opponent in het Philips Stadion. In de poulefase van het tweede Europese clubtoernooi stuit de formatie van Schmidt verder op Omonia Nicosia en PAOK Saloniki. De eerste uitwedstrijd is tegen Omonia, met donderdag 29 oktober als datum. De eerste tweede ploegen plaatsen zich voor de tweede ronde van de Europa League.

PSV deelt heerlijke beelden van aanwinsten Mario Götze, Marco van Ginkel en Adrian Fein! ?? Götze maakt kennis met onder anderen Toon Gerbrands. "Hoe lang ben je?!" ?? Geplaatst door voetbalzone op Donderdag 8 oktober 2020

Volledige Europa League-selectie PSV:

Doel: Lars Unnerstall, Vincent Müller, Maxime Delanghe, Yvon Mvogo, Kyan van Dorp

Verdediging: Nick Viergever, Timo Baumgartl, Denzel Dumfries, Armando Obispo, Olivier Boscagli, Philipp Max, Jordan Teze, Tijn Daverveld, Justin de Haas, Dennis Vos, Luis Felipe, Rico Zeegers, Gregory Kuisch, Shurandy Sambo, Mees Kreekels

Middenveld: Jorrit Hendrix, Ibrahim Sangaré, Adrian Fein, Marco van Ginkel, Mauro Júnior, Pablo Rosario, Mario Götze, Ryan Thomas, Michal Sadílek, Richard Ledezma, Emmanuel Matuta, Robin Schoonbrood, Andrew Mendonça, Koen Oostenbrink, Mathias Kjölö, Damian Timan, Ismael Saibari.

Aanval: Noni Madueke, Joël Piroe, Eran Zahavi, Donyell Malen, Mohammed Ihattaren, Cody Gakpo, Nigel Thomas, Yorbe Vertessen, Cheick Toure, Kristófer Kristinsson en Djenario Daniels.