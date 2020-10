Schmidt verklaart ‘coup’ van PSV en verklapt positie van Götze

PSV leverde afgelopen transferperiode een enorme stunt af. De Eindhovenaren gingen in zee met Mario Götze, die voor twee jaar heeft getekend in het Philips Stadion. In gesprek met BILD legt trainer Roger Schmidt uit hoe de 'coup' tot stand is gekomen. "Het was duidelijk dat PSV niet zijn eerste optie zou zijn", aldus de PSV-coach over zijn 28-jarige landgenoot.

"Ongeveer acht weken geleden sprak ik met Mario aan de telefoon. Ik vroeg naar zijn plannen. Het was een leuk, positief gesprek. Ik had het gevoel dat hij misschien op zoek was naar een rustigere omgeving, ergens waar hij het plezier in het voetbal weer terug kon vinden", zegt Schmidt over de aanvallende middenvelder, die transfervrij kon worden ingelijfd na zijn vertrek bij Borussia Dortmund.

PSV deelt heerlijke beelden van aanwinsten Mario Götze, Marco van Ginkel en Adrian Fein! ?? Götze maakt kennis met onder anderen Toon Gerbrands. "Hoe lang ben je?!" ?? Posted by voetbalzone on Thursday, October 8, 2020

"Ik gaf aan dat hij bij PSV zijn liefde voor het voetbal weer op kon pakken", stelt Schmidt, die aangeeft dat bij het eerste contact tussen trainer en speler het duidelijk was dat de voormalig wereldkampioen veel opties had, zoals naar verluidt Hertha BSC en West Ham United. "We waren niet de eerste optie. Hij vertelde dat hij de vele aanbiedingen onder de loep zou nemen."

Schmidt is van mening dat een Götze in topvorm een enorme aanwinst is voor PSV. "Hij maakt al een goede indruk. Maar het is duidelijk dat hij nog veel met het team moet trainen. Hij zal op dit moment zeker niet om de drie dagen negentig minuten kunnen spelen. Maar het is wel ons doel om hem zo snel mogelijk topfit te krijgen. Ik zie hem centraal op het middenveld spelen. Vanuit die positie kan hij het meeste invloed uitoefenen op ons spel", besluit Schmidt.

