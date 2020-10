Miljoenenaankoop ontbreekt in Champions League-selectie Ajax

Ajax heeft de selectie voor de Champions League doorgegeven aan de UEFA. Trainer Erik ten Hag heeft geen plek voor Hassane Bandé, zo valt te zien op de site van de Europese voetbalbond. De aanvaller, in 2018 voor ruim acht miljoen euro overgenomen van KV Mechelen, werd na het vertrek van Noa Lang naar Club Brugge teruggehaald van FC Thun, maar zal dus niet in actie komen voor de Amsterdammers in het miljardenbal.

Zaakwaarnemer Erkan Alkan was eerder deze week nog blij dat Ajax Bandé had teruggehaald naar Amsterdam, na een moeizaam verlopen verhuurperiode in Zwitserland. "Dan is het volgens mij ook een gevolg van de crisis: waarom zou Ajax een vervanger voor Lang halen als ze ook kunnen proberen de potentie uit Bandé te halen? Misschien levert het beide partijen toch nog wat op. Dat zie ik als een positief iets", zo zei de belangenbehartiger tegen het Algemeen Dagblad.

Recente aanwinsten Sean Klaiber en Davy Klaassen, die woensdag officieus debuteerden in het oefenduel van Ajax met AZ (1-1), zijn wél geselecteerd door Ten Hag. De afgelopen zomer aangetrokken Antony en Mohammed Kudus mogen eveneens hopen op speeltijd in het miljardenbal. In totaal zijn 42 spelers opgenomen in de selectie van Ajax, die bestaat uit een A- en een B-lijst. Laatstgenoemde lijst is voor spelers die op of na 1 januari 1999 zijn geboren. Tevens moeten deze spelers na hun vijftiende verjaardag minstens twee jaar voor Ajax hebben gespeeld.

Ajax begint op 21 oktober aan de groepsfase van de Champions League. Op die dag komt Liverpool op bezoek in de Johan Cruijff ArenA. De eerste uitwedstrijd volgt op 27 oktober tegen Atalanta, dat afgelopen seizoen tot de kwartfinale reikt. Over de inzetbaarheid van André Onana lijkt onzekerheid te zijn. Verschillende media uit Kameroen melden dat de doelman het coronavirus heeft opgelopen, al is dat nog niet officieel naar buiten gebracht door Ajax.

Doel: André Onana, Maarten Stekelenburg, Kjell Scherpen, Dominik Kotarski, Daan Reiziger, Calvin Raatsie

Verdediging: Perr Schuurs, Sean Klaiber, Devyne Rensch, Daley Blind, Lisandro Martinez, Nicolás Tagliafico, Noussair Mazraoui, Neraysho Kasanwirjo, Enric Llansana, Nordin Musampa, Liam van Gelderen, Anass Salah-Eddine, Terrence Douglas, Jurrien Timber

Middenveld: Edson Alvarez, Davy Klaassen, Ryan Gravenberch, Jurgen Ekkelenkamp, Mohammed Kudus, Kenneth Taylor, Victor Jensen, Naci Unuvar, Alex Mendez, Quinten Timber, Youri Regeer

Aanval: David Neres, Zakaria Labyad, Klaas-Jan Huntelaar, Dusan Tadic, Quincy Promes, Lassina Traoré, Brian Brobbey, Giovanni Manson Ribeiro, Antony, Sontje Hansen en Max de Waal.