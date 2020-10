Media uit Kameroen melden positieve coronatest André Onana

André Onana heeft het coronavirus opgelopen, zo weten CFOOT en 45fois2, media uit Kameroen, donderdag te melden. De doelman van Ajax ontbreekt vanwege de positieve test tijdens de vriendschappelijke interland tegen Japan van vrijdag in de Utrechtse Galgenwaard, zo klinkt het. De voetbalbond van Kameroen en Ajax moeten het nieuws over de besmetting van Onana nog wel officieel bevestigen.

Mocht Onana inderdaad besmet zijn met het coronavirus, dan moet de sluitpost uit Kameroen voorlopig in quarantaine. Normaal gesproken mist hij dan de aanstaande wedstrijden van Ajax tegen sc Heerenveen (17 oktober) en Liverpool (21 oktober). Onana verscheen woensdag al niet op het trainingsveld van de nationale ploeg van Kameroen. Naar verluidt heeft ook middenvelder Pierre Kunde Malong een positieve coronatest ingeleverd.

Ajax wilde vanwege het coronavirus de meeste van de Afrikaanse internationals in de selectie niet afstaan. Noussair Mazraoui, Zakaria Labyad (allebei Marokko), Mohammed Kudus (Ghana) en Lassina Traoré (Burkina Faso) zouden moeten afreizen naar een gebied dat dat code oranje of rood had, waardoor Ajax ingreep. Onana mocht zich wel melden bij Kameroen omdat de Ontembare Leeuwen een trainingskamp in Nederland hebben opgeslagen.

Het is niet de eerste keer dat Ajax wordt getroffen door het coronavirus. In augustus kwam naar buiten dat er verschillende gevallen van besmetting met het virus waren geconstateerd bij de Amsterdamse club. De Telegraaf wist later te melden dat in totaal dertien medewerkers van Ajax in juni positief waren getest op het coronavirus.