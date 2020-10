Justin Kluivert: ‘Mijn vader zei dat ik naar RB Leipzig moest gaan’

Justin Kluivert maakte onlangs voor een huursom van anderhalf miljoen euro de overstap van AS Roma naar RB Leipzig. De 21-jarige buitenspeler heeft op advies van zijn vader voor de Bundesliga-club gekozen, zo laat de ex-Ajacied weten op de website van de NOS. Kluivert vertelt dat hij goed is opgevangen bij de club waar hij minimaal tot aan het einde van dit seizoen zal verblijven.

Kluivert heeft mogelijk definitief zijn laatste wedstrijd voor AS Roma gespeeld, daar Leipzig een optie tot koop heeft bedongen in de onderhandelingen. “Ik heb gezien hoe ze het afgelopen seizoen deden in de Champions League en in de Bundesliga (ze werden derde en zijn dit seizoen koploper). Ik vond het leuk om ze te zien spelen en het voelt hier als een warm bad", aldus Kluivert.

Onder trainer Julian Nagelsmann speelt Leipzig aantrekkelijk voetbal. "De speelstijl trok me enorm aan. Mijn vader zei ook dat ik naar Leipzig moest gaan", zegt Kluivert, die bij Roma niet zeker was van een basisplaats. De zoon van Patrick Kluivert sloeg een eerder advies van zijn vader in de wind toen hij hem in 2018 zei dat het beter was om bij Ajax te blijven. “Ik heb er met Justin over gesproken. Mijn advies was om nog minimaal één jaar bij Ajax te blijven”, aldus vader Kluivert destijds tegen de BBC. Het talent koos desondanks voor Roma. “Dat was niet op mijn advies, maar op dat van zijn zaakwaarnemer (Mino Raiola, red.) en zijn moeder.”

Trainer Paulo Fonseca liet de buitenspeler dit seizoen alleen twee keer kort invallen in de Serie A-wedstrijden tegen Hellas Verona en Udinese. Door de komst van Pedro, die eerder deze zomer transfervrij overkwam van Chelsea, is de concurrentie voor de zoon van Patrick Kluivert opnieuw toegenomen. De buitenspeler maakte in de zomer van 2018 voor een bedrag van 18,7 miljoen euro de overstap van Ajax naar AS Roma.