Driessen: ‘Hij was de beste man bij Oranje en hoort thuis in de voorhoede’

Frank de Boer beleefde woensdagavond zijn vuurdoop als bondscoach van het Nederlands elftal, dat in de Johan Cruijff ArenA met 0-1 verloor van Mexico in een oefenduel. Als rechtsbuiten stond Steven Berghuis opgesteld en volgens Valentijn Driessen, chef voetbal van De Telegraaf, is het volledig terecht dat De Boer aan de rechterkant van de aanvalslinie koos voor de aanvoerder van Feyenoord.

Volgens Driessen is het Nederlands elftal weinig opgeschoten met de vriendschappelijke interland tegen de Mexicanen. Desondanks zag de verslaggever een lichtpuntje. "Steven Berghuis was de beste man aan Nederlandse zijde", zo analyseert Driessen in een video-item van de ochtendkrant. "En ik denk dat hij in principe gewoon in de voorhoede thuishoort. Hij speelt bij Feyenoord af en toe wat wisselvallig, maar is vol rendement, veel doelpunten. Dat is misschien de enige."

Memphis Depay is geschorst voor het Nations League-duel met Bosnië en Herzegovina van zondag en het lijkt erop dat Luuk de Jong hem zal vervangen als aanvalsleider. Volgens Driessen had de spits van Sevilla tegen Mexico in dat kader wel wat langer mogen spelen. "Die had wel een helftje erop mogen staan. En dan een beetje in de formatie die zondag ook wordt gebruikt. Hij (De Boer, red.) was gedwongen om het te laten bij zes wissels, dat was afgesproken. En daarnaast begrijp ik ook niet exact waarom Luuk de Jong niet langer speelde. En dat je Depay er dan bijvoorbeeld niet afhaalt."

Frank de Boer deelt complimenten uit na nederlaag Mexico: 'Prima debuut'

Driessen is zeer te spreken over het debuut van Teun Koopmeiners in Oranje. "Ik vond hem uitstekend spelen. Hij liet weer zien dat hij een middenvelder is en geen centrale verdediger, hoewel hij in de slotfase van daaruit speelde. Die kan echt terugkijken op een prima debuut." De vuurdoop van Owen Wijndal viel echter minder in de smaak. "Ik vond hem veel onwenniger. Ik vond ook dat hij veel te makkelijk Jesús Corona liet lopen. Corona was alleen niet zo scherp, want hij had er wel drie of vier kunnen maken."

Het optreden van Tim Krul kan Driessen wel bekoren. "Hij keepte zo goed dat je hem rustig onder de lat kan zetten bij het Nederlands elftal. Hij heeft alleen momenteel niet die positie dat hij de eerste doelman is van Oranje. Jasper Cillessen staat nu al jaren onder de lat. Dat er nu een bondscoach komt die ook met Cillessen heeft gewerkt (bij Ajax, red.), dan kan ik me voorstellen dat De Boer Cillessen als eerste man ziet. Dan moet Krul op de training laten zien dat hij eventueel veel beter is of Cillessen moet door het ijs zakken. Alleen de fysiek van Cillessen is volgens De Boer nog niet zodanig dat het duidelijk is dat hij kan spelen tegen Bosnië en Herzegovina", zo besluit Driessen.