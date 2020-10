PSV vangt financiële klappen op met verkoop Bergwijn en Lozano

PSV heeft over het seizoen 2019/20 een nettowinst geboekt van 1,6 miljoen euro, zo blijkt uit de jaarcijfers die de club donderdagochtend heeft gepresenteerd. Het is voor het negende jaar op rij dat PSV winst maakt. De Eindhovenaren hebben een positief resultaat kunnen noteren door de verkoop van verschillende spelers, waaronder Hirving Lozano en Steven Bergwijn. Het resultaat van de transferbalans over het boekjaar is 22 miljoen euro positief.

Bergwijn werd in januari voor 32 miljoen euro verkocht aan Tottenham Hotspur; Lozano vertrok in de zomer van vorig jaar voor 40 miljoen naar het Italiaanse Napoli. Verder vertrokken Gastón Pereiro (Cagliari) en Bart Ramselaar (FC Utrecht), terwijl er 25 miljoen euro werd uitgetrokken voor aankopen zoals Timo Baumgartl, Ritsu Doan en Olivier Boscagli. Door kosten aan zaakwaarnemers en andere bijkomende kosten boekt PSV een totale winst van 22 miljoen euro op het gebied van transfers.

PSV meldt dat de uitschakeling in de voorronde van de Champions League een grote impact heeft gehad op de omzet, die in vergelijking met het seizoen 2018/19 is gedaald met 25 miljoen euro. Het ontslag van Mark van Bommel en zijn technisch staf valt onder het kopje ‘operationele kosten’ en kostte de club circa drie miljoen euro. De coronacrisis heeft een grote invloed op de financiën van de club. PSV laat weten dat de uitbraak van het coronavirus de club tot dusver zeven miljoen euro heeft gekost.

Na aftrek van rentelasten en de vennootschapsbelasting blijft een positief netteresultaat over van 1,6 miljoen euro. “Het is nog erg vroeg en onzeker om een verwachting voor het seizoen 2020/21 uit te spreken. De negatieve impact van Covid-19 is groot en kan als gevolg van langdurig spelen zonder publiek nog groter worden. Daarnaast is het onduidelijk wat de gevolgen van de uitbraak op de transfermarkt gaan zijn”, zo meldt PSV middels een bericht op de clubwebsite.