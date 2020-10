‘Tribuneklant Özil krijgt volgende dreun te verwerken bij Arsenal’

De rol van Mesut Özil bij Arsenal lijkt definitief uitgespeeld. Onder meer Goal meldt dat de aanvallende middenvelder ontbreekt op de 25-koppige lijst voor de groepsfase van de Europa League, een lijst die deze donderdag naar buiten wordt gebracht door manager Mikel Arteta. Özil was bij het aantreden van de Spaanse coach in januari nog een vaste waarde bij Arsenal, maar inmiddels is hij niet meer dan een tribuneklant.

Arteta kan in zijn selectie voor de Europa League maximaal zeventien spelers opnemen die niet door Arsenal zijn opgeleid. Hij heeft echter keuze uit negentien spelers, waardoor er twee spelers van de lijst worden geschrapt. Naast Özil is naar verluidt ook verdediger Sokratis gepasseerd door Arteta voor het Europese avontuur van the Gunners. Arsenal start de poulefase van de Europa League op 22 oktober tegen Rapid Wien. De overige tegenstanders zijn Dundalk en Molde FK.

Özil haalt ontslagen mascotte terug en betaalt volledige salaris

De middenvelder wil dat de populaire mascotte terugkeert bij Arsenal. Lees artikel

Özil kwam sinds juni geen minuut meer in actie voor Arsenal in de Premier League. Ook voor de recente wedstrijden in de EFL Cup tegen Leicester City en Liverpool werd de 31-jarige middenvelder niet geselecteerd door Arteta. "Het moet voor Mesut, en ook voor andere spelers, moeilijk zijn om gepasseerd te worden", zo verklaarde Arteta vorige maand na de 0-2 zege van Arsenal op Leicester City, in de Engelse media. "We proberen altijd de beste spelers te selecteren. Er is momenteel een selectie van 26, 27 spelers en niet iedereen kan spelen. Ik kies momenteel spelers die er op conditioneel gebied beter voorstaan."

De in 2013 van Real Madrid overgenomen Özil beschikt bij Arsenal over een contract tot het einde van dit seizoen. De middenvelder, met een geschat weeksalaris van 400.000 euro, werd tijdens de transferperiode geregeld gelinkt aan een voortijdig vertrek uit Noord-Londen, maar hij wil Arsenal niet zomaar verlaten. "Er zijn wat moeilijkheden geweest, maar ik houd van Arsenal. Ik beslis zelf wanneer ik ga, niet andere mensen. Ik zal alles voor deze club blijven geven. Dit soort situaties hebben me nog nooit gebroken, ze maken me alleen maar sterker. Ik heb in het verleden al laten zien dat ik terug in het team kan komen en dat zal ik nu wederom laten zien", zo zei Özil in augustus in een interview met The Athletic.