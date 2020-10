Marca blundert met seizoensgids: AZ speelt thuiswedstrijden op Texel

Marca is behoorlijk de mist in gegaan bij de presentatie van de seizoensgids, waarin ook de Eredivisie aan bod komt. De meest verkochte sportkrant van Spanje blijkt de topografie namelijk niet helemaal op orde te hebben. Met een afbeelding van Nederland geeft de krant aan waar de stadions zich bevinden van alle Eredivisie-clubs, maar daar klopt weinig van. Alleen FC Emmen, Heracles Almelo en FC Twente staan goed aangegeven op de kaart.

Volgens de afbeelding zoals afgebeeld in de seizoensgids van de krant werkt AZ zijn thuiswedstrijden af op Texel en speelt RKC Waalwijk in Zuid-Holland. AZ reageert met een knipoog op de fout van Marca, door de Spaanse Europa League-tegenstander Real Sociedad erop te wijzen dat de wedstrijd op 26 november toch echt in Alkmaar afgewerkt zal worden.

?? So, just to be sure @RealSociedad: our stadium is not on an island...



?? See you this November!#AZ #azsoc #UEL https://t.co/xwCF4GFUTK