Oranje stap dichterbij door terugkeer in Eredivisie: ‘Kan mezelf weer uitdagen’

Bruno Martins Indi was één van de uitblinkers bij Oranje op het zeer succesvol verlopen WK van 2014, toen tot ieders verrassing een bronzen plak in de wacht werd gesleept door het elftal van toenmalig bondscoach Louis van Gaal. In de jaren nadien raakte de centrumverdediger, met 34 interlands achter zijn naam, enigszins in de vergetelheid in het buitenland. Martins Indi wil bij AZ dolgraag laten zien dat hij nog steeds op topniveau kan acteren.

Kort voor het sluiten van de transfermarkt werd Martins Indi officieel binnengehaald door AZ. De 28-jarige mandekker snapt dat veel mensen het verrassend vinden dat hij vanaf heden weer in de Eredivisie te bewonderen is. "Ik denk wel na over mijn carrière en had me met verschillende scenario’s beziggehouden", blikt Martins Indi met het Algemeen Dagblad terug op de afgelopen periode. "Met de vooruitzichten bij AZ kon ik deze beslissing snel nemen. De manier van spelen, het feit dat ze Europees spelen. AZ past heel goed bij me."

De keuze voor AZ zorgt er op termijn wellicht voor dat Martins Indi in beeld komt bij bondscoach Frank de Boer, ook al is hij al enige jaren geen vaste waarde meer voor Oranje. De afgelopen jaren bij Stoke City waren ook niet bepaald succesvol, ondanks het feit dat hij bij de Championship-club aanvoerder was. "We hadden ook met Stoke ambities om terug naar de Premier League te gaan. Maar het is wel gebleken dat het moeilijk is om na een degradatie gelijk het jaar erop te promoveren."

"Als je de ambitie hebt om het uiterste uit jezelf te halen, moet je in principe terug naar de top. Dan moet je sportief die uitdaging gaan vinden en die heb ik met AZ gevonden", zo vervolgt de ambitieuze Martins Indi. "Ik heb altijd gezegd dat ik een topverdediger wilde worden. Ik heb in de top gevoetbald, in goede competities als de Premier League. Het was een beetje ongelukkig dat ik met wat blessures kampte in het jaar dat ik voor Stoke tekende en dat we degradeerden. En dat na een heel goed seizoen op huurbasis. Uiteindelijk heb ik mezelf te lang niet kunnen uitdagen in een topcompetitie. Nu kan dat weer in Nederland", aldus de stopper, die in de Eredivisie eerder uitkwam voor Feyenoord.

Martins Indi komt bij AZ met Ron Vlaar en Jordy Clasie een aantal vertrouwde gezichten tegen. Het trio maakte deel uit van het Oranje dat op het WK van 2014 als derde eindigde. Hij was toen nog een onervaren speler, terwijl de verdediger bij AZ wordt gezien als een ervaren kracht. "Ik kom hier niet geforceerd met mijn ervaring pronken, niet de hele dag mentor spelen. Natuurlijk niet", zo benadrukt Martins Indi. "Ik ken nog niemand behalve Jordy en Ron. Maar met hen heb ik ook al zes jaar niet meer gespeeld."