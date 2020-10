Kranten hekelen ‘moneymaker’: ‘Frank de Boer is in zijn hemd gezet’

Het Nederlands elftal verloor woensdagavond bij het debuut van bondscoach Frank de Boer. Oranje ging in de Johan Cruijff ArenA met 0-1 onderuit in de oefenwedstrijd tegen Mexico. Nederland maakte een matige indruk en wist behoudens de slotfase geen grote kansen te creëren. Het sterkere Mexico sloeg na een uur toe via een benutte strafschop van Raúl Jiménez. De voorpagina van het sportkatern van De Telegraaf is een dag later veelzeggend: ‘Om heel snel te vergeten”, staat er met zeer grote letters.

Ook de kop boven het wedstrijdverslag mag er zijn: ‘Frank de Boer is in zijn hemd gezet’. “De troosteloze ambiance van een lege Johan Cruijff ArenA viel de nieuwe bondscoach Frank de Boer niet kwalijk te nemen. De treurige entourage paste wel naadloos bij de vertoning van het Nederlands elftal in de oefenwedstrijd tegen Mexico”, concludeert men. In het wedstrijdverslag wordt ruimte gemaakt om een sneer uit te delen naar de KNVB. “Het viel allemaal niet mee, maar dat gold ook voor de omstandigheden waaronder deze moneymaker gespeeld moest worden. Moneymaker, omdat geld maken de enige reden was voor de KNVB om een afspraak te maken met de Mexicanen.”

“Wie in Zeist de internationals serieus neemt, die organiseert in de eerste weken van dit waanzinnige, overvolle coronaseizoen met een EK als afsluiting in juni 2021 geen vriendschappelijke interland in een week waarin er ook tweemaal voor de Nations League gespeeld moet worden”, somt Valentijn Driessen op. “Maar over de rug van de internationals en van de nieuwe bondscoach De Boer probeert de voetbalbond wat goed te maken van de misgelopen inkomsten in maart van dit jaar.” Dat De Boer al aangaf dat zijn start als bondscoach niet ideaal is met het huidige speelprogramma, is volgens Driessen niet meer dan logisch. “Hij heeft nauwelijks de tijd om te trainen met zijn spelers en moet allerlei kunstgrepen uithalen om maar niemand over de kling te jagen.”

“De Boer had het zich ongetwijfeld allemaal anders voorgesteld.” Driessen hoopt dat er tegen Bosnië en Italië wél resultaten worden geboekt. “De bedoeling is dat De Boer zich met Oranje manifesteert in de geest van de vertrokken Ronald Koeman en niet van de daarvoor falende bondscoach Danny Blind.” Bij het Algemeen Dagblad kiest men voor ‘Niet veel wijzer’ op de voorpagina. “Frank de Boer koos niet bepaald voor de veiligste weg bij zijn debuut tegen Mexico. Zijn halve basiselftal kreeg rust richting de komende twee interlands. Gevolg: een onooglijk schouwspel én een 0-1 nederlaag.”

“Zondag in Zenica begint de nieuwe bondscoach écht aan zijn klus tegen het stugge Bosnië en Herzegovina. Dat elftal zal meer lijken op het team waarmee Koeman in de laatste twee jaar succes had, maar onherroepelijk ligt er meteen druk op De Boer. Eén troost: veel moeizamer dan tegen Mexico kan het haast niet.” Bij de Volkskrant is men van mening dat veel supporters van Oranje een plezier is gedaan. “Dat bij het debuut van Frank de Boer als bondscoach geen publiek aanwezig was in het stadion, daarmee viel bij nader inzien best te leven. Hoe minder kijkers, des te beter. Opwinding ontbrak bijna volledig tijdens het oefenduel Nederland – Mexico (0-1), en dan verloor Oranje nog ook.”

“Het zegt allemaal niet zoveel, zo’n uitslag”, benadrukt Willem Vissers. “Vervelender was dat Oranje nauwelijks tot een fatsoenlijke aanval kwam en verdedigend bij vlagen knoeiwerk leverde, al was de organisatie in het elftal behoorlijk. Had het stadion vol gezeten, dan had menigeen met een kaartje zich toch bekocht gevoeld. Oefenduels horen nu eenmaal bij het commerciële plan van bonden, ook als de kalender barstensvol wedstrijden zit voor club en land. Het is een zaak van overleg met clubtrainers en inspanningsfysiologen. Iedereen krijgt zijn minuutjes.”

Trouw kon na de interland tegen Mexico niet al te veel afleiden over de staat van Oranje. “Het treffen met Mexico had lange tijd veel weg van een laboratoriumexperiment. De steriele setting was ernaar. De opstelling van De Boer had eveneens veel weg van een probeersel, ingegeven door het geringe belang van de vriendschappelijke interland (…) Zorgelijker nog dan de uitslag was voor De Boer de matige vorm van veel internationals. Het leidde tot een aanvallend machteloos Oranje.”