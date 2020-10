‘Oranje, waarom niet? Als ik zo doorga hoop ik een keer bericht te krijgen’

Mitchel Bakker dacnt er vorig seizoen serieus over na om Paris Saint-Germain tijdelijk te verlaten, zeker nadat de club had besloten om het tweede elftal op te heffen. Korte tijd later werd de linksback voor de leeuwen gegooid door trainer Thomas Tuchel en hij beschaamde het vertrouwen van de Duitser niet. Speelminuten in het Nederlands elftal is het volgende doel van de vleugelverdediger, die donderdagavond met Jong Oranje aantreedt tegen Jong Gibraltar in de EK-kwalificatiecampagne.

"Ik denk dat ik het heb laten zien", blikt Bakker met De Telegraaf op de succesvol verlopen afgelopen maanden. "Ik ontwikkel me goed, train op wereldniveau en speel veel. Dat wil je als voetballer. Het gaat de goede kant op." De linksback behoorde bij Ajax tot de zogeheten 'lichting 2000', waar sommigen niet zo'n hoge pet van ophadden. Bakker is een andere mening toegedaan. "Ik kan me nog herinneren dat Sergiño Dest in de jeugd rechtsback stond, Sven Botman in het centrum speelde en ik linksback was. Nu spelen we bij Barcelona, Lille OSC en Paris Saint-Germain. Niet slecht toch, man?"

De twintigjarige Bakker heeft de overgang van leeftijdsgenoot Dest van Ajax naar Barcelona op de voet gevolgd. "Het kan snel gaan hè", zegt de PSG-speler over zijn voormalig ploeggenoot bij de Amsterdamse club. "Vorige week speelde hij nog voor Ajax (tegen Vitesse, red.) en deze zondag viel hij in tegen Sevilla. Dribbelt hij naar binnen en speelt hij Lionel Messi in. Precies ja, zoals ik de bal inlever bij Neymar. Ik besef dat zo’n ’startblok’ in het buitenland niet voor iedereen is weggelegd, soms moet je een beetje geluk hebben."

Bakker hoopt dat zijn goede prestaties bij PSG worden opgemerkt door Frank de Boer, de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Aan ambitie in ieder geval geen gebrek bij de jonge flankspeler, die Owen Wijndal woensdag zag debuteren tegen Mexico als linksback. "Als je doelt op Oranje, dan durf ik zeker groot te denken. Waarom niet? Als ik zo doorga bij de club, hoop ik een keer bericht te krijgen. Aan de andere kant heb ik pas een maand geleden in Wit-Rusland mijn debuut gemaakt bij Jong Oranje. Daar ga ik me eerst maar eens goed op concentreren", aldus de realistische Bakker.