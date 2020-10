Frank de Boer onthult al nummer één onder de lat bij Nederlands elftal

Jasper Cillessen blijft voorlopig de eerste doelman van het Nederlands elftal. Hoewel de doelman bij Valencia voorlopig de stand-in van Jaume Doménech is, krijgt hij ondanks zijn reserverol bij los Che het vertrouwen van bondscoach Frank de Boer. Een fitte Cillessen is de eerste doelman van Oranje, zo benadrukte De Boer na afloop.

“We gaan de komende dagen kijken hoe Jasper er in fysiek opzicht voorstaat en als dat goed is, dan is hij op dit moment de nummer één bij mij”, zei De Boer op de persconferentie na zijn debuut tegen Mexico (0-1 verlies) als bondscoach. Hij wees er al eerder op dat Cillessen terugkomt van een blessure en daarom keepte Tim Krul woensdag. “We willen we rustig optrainen. Van Tim weten we dat hij helemaal fit is.”

“En hij heeft goed gepresteerd bij zijn club. Nu hebben we voor hem gekozen.” Cillessen staat in principe in de komende twee Nations League-duels met Bosnië en Herzegovina (zondag) en Italië (woensdag) onder de lat. Ook afgelopen seizoen was de doelman in Oost-Spanje niet altijd verzekerd van een basisplaats, mede door blessureleed, maar de 31-jarige Nederlander kwam nog wel tot dertig duels in alle competities.

Virgil van Dijk treurde niet te veel na de nederlaag tegen Mexico. De aanvoerder zag genoeg aanknopingspunten waar de ploeg mee vooruit kan en was lovend over debutanten Owen Wijndal en Teun Koopmeiners. “Een geweldige eerste wedstrijd, vond ik. Natuurlijk kunnen er dingen beter, maar het is knap als je dit laat zien op het allerhoogste niveau”, vertelde de verdediger van Liverpool aan de NOS.

De Boer koos in zijn eerste interland voor de nodige wijzigingen. “We traden vanavond aan in een formatie die weinig heeft samengespeeld. Natuurlijk mag dat geen excuus zijn, maar het was wel even wennen”, erkende Van Dijk. “Bovendien speelden we tegen een goed Mexico, dat met veel passie speelt en over veel kwaliteit beschikt. We hadden al wel een lastige wedstrijd verwacht. Je wilt winnen, hoe dan ook. In de slotfase gingen we alles of niets spelen, maar uiteindelijk was het niet genoeg. We moeten zorgen dat we er zondag staan.”