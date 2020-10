Tim Krul verdoet zijn tijd: ‘Die gozer kijkt helaas niet naar de bal’

Tim Krul stond woensdagavond in de vriendschappelijke interland tegen Mexico voor de negende keer onder de lat bij het Nederlands elftal. Een knappe prestatie, daar het deze week precies vijf jaar geleden is dat de doelman in Kazachstan in zijn achtste interland zijn kruisband scheurde en een streep leek te kunnen zetten door zijn verdere Oranje-loopbaan. Krul kon woensdag helaas niet voorkomen dat Mexico met 0-1 won.

“In het begin was ik slordig, daarna voelde het een stuk makkelijker en zag ik het spel weer beter”, vertelde Krul na afloop van de interland in de Johan Cruijff ArenA. “Het is, denk ik, normaal na zo'n lange tijd, maar het moet ook beter bij mij.” De doelman van Norwich City, dat deze voetbaljaargang in de Championship uitkomt, werd de eerste Oranje-international die niet voor een club op het hoogste niveau uitkomt sinds Pierre van Hooijdonk in 1998 met Nottingham Forest op hetzelfde niveau in Engeland.

Een overtreding van Nathan Aké stond aan de basis van de enige treffer. De bal ging op de stip en dat betekende een duel tussen twee specialisten: Raúl Jiménez en Krul, de man die zes jaar geleden op het WK in Brazilië een heldenrol vertolkte in de strafschoppenreeks tegen Costa Rica. “Die gozer, Jiménez, is een specialist. Ik heb heel de middag naar zijn strafschoppen zitten kijken”, verklapte de doelman.

“Maar ik kon niet achter zijn truc komen. Die gozer kijkt heel lang en helaas niet naar de bal. Dan is het jammer”, blikte Krul terug op de strafschop. Hij benadrukte dat hij niet benoemd is tot eerste keeper en ook Frank de Boer was duidelijk. “Jasper Cillessen is geblesseerd geweest en willen we rustig optrainen”, verklaarde de bondscoach zijn keuze. “Van Tim weten we dat hij helemaal fit is. En hij heeft goed gepresteerd bij zijn club. Nu hebben we voor hem gekozen.”