V/d Vaart licht typerend moment uit: ‘Hij gaf de allerslechtste bal van vandaag’

Oranje verloor woensdagavond de eerste interland onder bondscoach Frank de Boer van Mexico (0-1 nederlaag). Voor Teun Koopmeiners was het ondanks de verloren wedstrijd een heugelijke avond: de middenvelder van AZ maakte zijn debuut voor het Nederlands elftal. Rafael van der Vaart beoordeelt het optreden van Koopmeiners als 'redelijk', maar zag ook hoe de AZ'er 'de allerslechtste bal van de wedstrijd' speelde. Overigens gaf Voetbalzone Koopmeiners een 5,5.

"Koopmeiners was redelijk, wisselde goede met slechte momenten af", zegt Van der Vaart in zijn analyse voor de NOS. "Hij heeft een geweldig linkerbeen, maar was een paar keer een beetje ongelukkig. Maar ik vond dat hij er wel was, zeg maar. Dat was goed om te zien. Hij had wel de uitstraling of hij vaker hier gespeeld had. In de laatste fase gaf hij de hoge ballen die Luuk de Jong nodig heeft, daar werd het ook gevaarlijk door."

Typerend voor het spel van Oranje: deze ongelofelijke pass van Joël Veltman... ??

Dan worden op tv de beelden afgespeeld van een dramatisch moment aan de zijde van Oranje. Eerst speelt Joël Veltman, die volgens Van der Vaart 'verschrikkelijk' was, Koopmeiners ongelukkig aan. "Dit is natuurlijk gewoon een ziekenhuisbal van Veltman, wat moet je ermee?", aldus de oud-middenvelder, die Koopmeiners de bal vervolgens zomaar ziet inleveren bij Mexico. "Dit is echt de allerslechtste bal van de wedstrijd."

Van der Vaart was sowieso totaal niet te spreken over het niveau dat Oranje haalde. "Het verbaast me... je wordt geselecteerd voor het Nederlands elftal, dan hoef je niet zomaar de bal naar wit te spelen", doelt de oud-Ajacied op de kleur die Mexico woensdag droeg. "Vandaag zat ik te kijken, spelers die helemaal vrij staan, en gewoon de bal naar de verkeerde kleur spelen... dat mag je toch van elke prof wel verwachten."

Koopmeiners zelf reageerde overwegend positief op zijn debuut. "Buiten de uitslag is het een prachtig gevoel", aldus de middenvelder. "Je wil elke wedstrijd winnen, ongeacht of het je debuut is, of een oefenwedstrijd. Het verlies geeft een hele zure nasmaak, omdat het onnodig was. Ik probeerde gewoon mijn ding te doen, zoals ik altijd doe, ook bij de club. Het is natuurlijk een speciale wedstrijd, dus in die zin wel spannend. Maar ik ben ook iemand die graag de bal wil hebben, of dat nou hier is of bij AZ, dat maakt voor mij niet zoveel uit."