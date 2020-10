‘Een van de weinige spelers die indruk maakte’ is kritisch op zichzelf

Steven Berghuis kan terugkijken op een goed optreden voor Oranje tegen Mexico. De aanvaller speelde alleen in de eerste helft mee, maar wordt door analist Pierre van Hooijdonk van de NOS. bestempeld als 'een van de weinige spelers de echt een heel goede indruk heeft achtergelaten'. Berghuis is blij met de complimenten voor zijn spel, maar blijft ook kritisch op zichzelf.

Berghuis werd door Voetbalzone uitgeroepen tot beste man aan de zijde van Oranje. Hij kreeg in het spelersrapport een zeven voor zijn optreden. Berghuis viel op met goede verdedigende intercepties, speelde soepel samen met zijn ploeggenoten en toonde zelfvertrouwen in balbezit. Ook de journalist van de NOS ziet de sterspeler van Feyenoord als een 'lichtpuntje'. "Nou bedankt, dat is leuk om te horen", reageert Berghuis.

De beste man van Oranje werd veel te vroeg gewisseld door Frank de Boer

Steven Berghuis ontving het hoogste cijfer van de spelers van Oranje. Lees artikel

"Je werkt keihard bij je club om je kans te krijgen in de basis", vertelt de huidige topscorer van de Eredivisie. "Dan wil je ook het verschil maken en beslissend zijn, zoals bij de club. Dat is me vanavond helaas niet gelukt. Naar dat moment ben ik wel op zoek." Berghuis erkent dat hij in Oranje nog niet dezelfde 'status' heeft als bij Feyenoord. "Het is wel een van mijn doelstellingen om belangrijk te zijn en echt wat toe te voegen."

"Je bent op zoek naar momentjes in de aanval waarin je het verschil kunt maken. Ik had één schot op doel en daar bleef het eigenlijk ook bij. Ik heb hard gewerkt, ik heb geprobeerd vrijuit mijn spel te spelen. Maar je bent op zoek naar meer", erkent Berghuis, die merkte dat Oranje de goede en mindere momenten voortdurend afwisselde. "De fifty-fifty-duels vielen vaak uit in Mexicaans voordeel. Mexico is daar slim en ervaren mee. Daardoor kwamen net niet lekker tot momenten waarop we wel goed aan de bal kwamen."