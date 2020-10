Omhaal van Eduardo Camavinga hoogtepunt in 7-1 zege van Frankrijk

Frankrijk heeft richting de Nations League-duels met Portugal en Kroatië aan het nodige zelfvertrouwen gewonnen. Het team van bondscoach Didier Deschamps gebruikte Oekraïne woensdagavond in een vriendschappelijke interland als speelbal en won met 7-1. Het hoogtepunt was de vroege treffer van basisdebutant Eduardo Camavinga, die met een heerlijke omhaal de score opende in het Stade de France.

Het begin van Oekraïne aan de wedstrijd was niet eens zo slecht, maar na negen minuten spelen deed Camavinga van zich spreken. De tiener werkte de bal van dichtbij met een diagonale omhaal in de linkerbovenhoek: 1-0. Een domper voor Oekraïne, dat vervolgens volledig werd overlopen door Frankrijk. Met een keiharde én prachtige knal zette Olivier Giroud in zijn honderdste interland de 2-0 op het scorebord.

Eduardo Camavinga is pas 17 jaar oud en scoort met een OMHAAL bij zijn basisdebuut voor Frankrijk?? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 7 oktober 2020

Giroud nam elf minuten voor rust ook de derde treffer van les Bleus voor zijn rekening. Doelman Georgiy Bushchan keerde een krachtig schot van de debuterende Houssem Aouar maar half, waarna de aanvaller de rebound met het hoofd verzilverde: 3-0. Even leek het erop dat Giroud niet veel later na een corner een hattrick completeerde, maar het was zijn bewaker Vitaliy Mykolenko die een eigen goal maakte: 4-0.

Oekraïne deed nog geen tien minuten na rust wat terug via Viktor Tsygankov, die een onhoudbaar schot in de rechterhoek achter invaller Mike Maignan loste: 4-1. Het was slechts een opleving voor de statistieken, daar Frankrijk nog eens driemaal scoorde. Na een heerlijke hakbal van Kylian Mbappé, die in de rust inviel voor Anthony Martial, plaatste Corentin Tolisso de bal fraai in de rechterhoek: 5-1.

Mbappé zette negen minuten voor tijd de 6-1 op het scorebord toen hij de bal op snelheid kreeg aangespeeld van Wissam Ben Yedder, niet af te stoppen was en de bal hoog in het doel mikte. Het slotakkoord kwam op naam van de eveneens ingevallen Antoine Griezmann: een van richting veranderd schot was te machtig voor Bushchan.