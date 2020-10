Spanje komt bijzonder goed weg tegen Portugal en Cristiano Ronaldo

De vriendschappelijke interland tussen Portugal en Spanje heeft geen winnaar opgeleverd. De ontmoeting in Lissabon eindigde woensdagavond doelpuntloos en daar mochten vooral de bezoekers tevreden over zijn: 0-0. Portugal mikte de bal tweemaal op het aluminium. Spanje liet hoe dan ook een goede indruk achter en dat gold met name voor Adama Traoré, die na een uur spelen als invaller zijn debuut maakte.

De ploeg van Luis Enrique startte sterk aan de wedstrijd in het Estádio José Alvalade. Spanje zette goed druk en domineerde, maar naarmate de eerste helft vorderde won Portugal steeds meer fysieke duels en kreeg men ook meer grip op het duel. Het was hoe dan ook veelzeggend dat Portugal pas na 26 minuten spelen het eerste schot op doel loste: Renato Sanches mikte de bal ver over het doel. De Spanjaarden speelden in een hoog tempo, hielden Portugal ver van het eigen doel, maar echt gevaarlijk werd men niet.

Cristiano Ronaldo laat Kepa volstrekt kansloos met deze vuurpijl, maar dan... ?? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 7 oktober 2020

In het laatste kwartier van de eerste helft kwam Portugal meer over de middenlijn, maar zonder Spanje echt pijn te doen. Pas enkele minuten voor de pauze kwam het team van Luis Enrique goed weg: een volley van de vrijstaande Raphaël Guerreiro ter hoogte van de penaltystip ging over het doel van Kepa Arrizabalaga. Na rust verschenen de teams niet in dezelfde opstelling: zowel Luis Enrique als Fernando Santos wijzigde zijn team op drie plaatsen.

Portugal was in de tweede helft bijzonder dicht bij een doelpunt. Een droog schot van Cristiano Ronaldo in de 53e minuut eindigde op de lat en ook een kwartier later kwam la selección española bijzonder goed weg. Na een heerlijke pass van Ronaldo schoot Renato Sanches meteen op doel: de bal ging tegen de lat, belandde op de doellijn en daarmee ontsnapten de bezoekers. Twintig minuten voor tijd kreeg Spanje zijn grootste kans van de westrijd: Rui Patricio keerde een inzet van Dani Olmo van dichtbij. In het restant van het duel kon het nog alle kanten op met kansen voor Trincao, Adama Traoré en Joao Félix, maar het scorebord kwam uiteindelijk niet in beweging.