Italië gaat na winst tegen Oranje voortreffelijk door met zesklapper

Italië heeft woensdagavond met grote cijfers gewonnen van Moldavië. De ploeg van bondscoach Roberto Mancini maakte zonder zijn sterspelers als Leonardo Bonucci, Jorginho en Ciro Immobile zes treffers tegen de laagvlieger: 6-0. Italië verloor al meer dan twee jaar geen wedstrijd meer, de laatste keer was op 10 september 2018 tegen Portugal (1-0).

Iets minder dan achttien minuten, zolang wist Moldavië het vol te houden tegen Italië. Toen belandde een hoekschop van Giacomo Bonaventura op het hoofd bij Bryan Cristante, die doelman Alexei Koselev van Fortuna Sittard kansloos liet met een harde kopbal: 1-0. Vier minuten later ontsnapte spits Francesco Caputo, die speelde bij afwezigheid van topschutter Ciro Immobile, aan de defensie van Moldavië. De aanvaller van Sassuolo pikte een pass van Cristiano Biraghi op in de zestien en kon zonder verdediger om zich heen Coselev verschalken: 2-0.

Na een half uur spelen werd Stephan El Shaarawy over de linkerkant van het zestienmetergebied van Moldavië diep gestuurd door Cristante. De vleugelspits van Shanghai Shenhua versnelde in zijn aanname langs zijn directe tegenstander en tikte van dichtbij beheerst binnen: 3-0. Moldavië had overduidelijk grote moeite met de lange passes van Italië. Ook de vierde treffer viel op die manier, toen Veaceslav Posmac de bal in eigen doel schoot, in een poging om de weggesnelde Caputo af te stoppen: 4-0.

Nog voor rust maakten de Italianen er 5-0 van. Ditmaal dook Manuel Lazzari op achter de verdediging van de tegenstander, waarna hij de bal over de uitgekomen Coselev trapte. De bal zou naast zijn gegaan, ware het niet dat de doorgelopen El Shaarawy de poging met het hoofd alsnog tot doelpunt promoveerde. Na rust deed Italië het rustiger aan. Er volgde nog één doelpunt, toen Vincenzo Grifo de bal vanaf de linkerflank breed legde op de vrije Domenico Berardi: 6-0.