‘Dit is het beste moment om weg te gaan bij Ajax en aan mezelf te denken’

Noa Lang leek dit seizoen in te gaan als speler van Ajax, maar een paar dagen voor het sluiten van de transfermarkt werd duidelijk dat de 21-jarige aanvaller zijn loopbaan zou gaan vervolgen bij Club Brugge. De overstap van Lang naar de Belgische topclub werd maandagavond definitief afgerond en het talent kijkt ernaar uit om in Brugge de volgende stap in zijn loopbaan te zetten.

“Ik heb voor Club Brugge gekozen puur omdat ik denk dat dit de beste stap is voor mijn ontwikkeling”, vertelt hij woensdag in een interview met het clubkanaal van zijn nieuwe werkgever. “Ik denk dat dit voor mij het beste moment is om weg te gaan bij Ajax en gewoon aan mezelf te denken. Ik wil gewoon zorgen dat ik de top haal en ik zie Club Brugge als de perfecte stap daarvoor.”

Lang is ingestapt bij een club die in de afgelopen vijf seizoenen driemaal de landstitel wist te veroveren en de jongeling verwacht goed terecht te zullen komen in het Jan Breydel Stadion: “Ik weet dat Club Brugge op dit moment gewoon de beste club van België is, dat ze jaarlijks kampioen worden, meedoen om de prijzen en Champions League spelen. De beste willen zijn, elke wedstrijd willen winnen, dominant willen zijn: dat past bij mij, zo ben ik. En ik kom ook uit die cultuur bij Ajax. Ik heb de juiste keuze gemaakt.”

Lang gaat bij Club Brugge met het rugnummer 10 spelen en hij kan 17 oktober tegen Standard Luik zijn officiële debuut maken. Drie dagen later staat al de eerste Champions League-wedstrijd tegen Zenit Sint-Petersburg op het programma en de Belgen zitten verder in een groep met Borussia Dortmund en Lazio: “Ik vind het een mooie poule, ik denk dat er kansen liggen. Ik denk dat iedereen van elkaar kan winnen. Een hele mooie uitdaging om te proberen te overwinteren in de Champions League, dat is denk ik wel het doel”, blikt Lang alvast vooruit op het avontuur in het miljardenbal.