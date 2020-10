Foto's van Götze tijdens medische keuring maken grote indruk bij FOX Sports

Mario Götze lijkt fit naar PSV te komen. De middenvelder speelde zijn laatste wedstrijd voor Borussia Dortmund weliswaar in mei, maar de beelden van zijn medische keuring bieden geen enkele reden tot zorg. Op FOX Sports worden woensdagavond foto's getoond van de keuring, die Götze dinsdagavond doorliep. Analisten Hans Kraay junior en Arnold Bruggink hebben hoge verwachtingen.

Kraay junior noemt Götze 'ongelooflijk afgetraind' en zelfs een 'afgetrainde jonge god met een smal koppie'. "Zo smal heb ik hem eigenlijk nog nooit gezien. Niet dat ik hem ken, maar puur op basis van het kijken naar hem", legt de analist uit. Het postuur van Götze was eigenlijk al direct na de bekendmaking van zijn komst een onderwerp van gesprek. Zo plaatsten Kenneth Perez en journalist Martijn Krabbendam dinsdagavond vraagtekens bij zijn fitheid.

"Als je Ihattaren te dik vindt en je haalt nu Götze, ja dat kan…", zei Krabbendam, clubwatcher van Feyenoord. Ook Perez had zorgen, mede omdat Götze met een stofwisselingsziekte te maken heeft gehad. "De laatste keer dat ik hem heb zien voetballen is heel lang geleden en ik heb hem ook altijd ietwat te dik gevonden, dat hij niet fit was. Ik heb hem heel lang niet fit gezien", zei de Deen in de uitzending. Bruggink begrijpt dat er meteen twijfels waren over de fitheid van de 28-jarige aanwinst. "Dat beeld heb je nog een beetje van een paar jaar geleden", geeft hij aan.

"Maar als je hem volgt op Instagram, had je al lang gezien dat hij enorm fit is en met een personal coach werkt. Hij lijkt heel erg fit. Hij zal wel snel in kunnen stromen. Ik vind het een sensatie", aldus de oud-spits, die de komst van de Duitser een 'enorme stunt' noemt. Hij begrijpt wel dat Götze bereid is om veel geld in te leveren om zijn carrière nieuw leven in te blazen; in Dortmund verdiende hij tien miljoen euro op jaarbasis en in Eindhoven wordt dat naar verluidt minder dan twee miljoen euro. "Als je veel geld hebt, kun je uit luxe die keuze maken. Roger Schmidt is de belangrijkste persoon geweest, die hem zover heeft gekregen om naar PSV te komen."