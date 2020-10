PSV is veel minder salaris kwijt aan Mario Götze dan eerder gemeld

Het salaris van Mario Götze bij PSV ligt inclusief premies niet boven de twee miljoen euro per jaar, zo verzekert het Algemeen Dagblad woensdagavond. Eerder beweerde het Duitse Sport1 dat de van Borussia Dortmund overgekomen middenvelder drie miljoen euro gaat opstrijken in Eindhoven. Götze doet hoe dan ook flink water bij de wijn, want hij streek bij Dortmund tien miljoen euro per seizoen op.

Het AD beschrijft woensdag uitvoerig hoe PSV erin slaagde om Götze transfervrij binnen te halen. Dinsdagochtend rond 10.00 uur, op de laatste dag van de transfermarkt, werd trainer Roger Schmidt van PSV getipt dat de 63-voudig Duits international beschikbaar was. De Eindhovenaren schroomden niet en stuurden Götze direct een salarisvoorstel. Dat aanbod past volgens het dagblad binnen de salarishuishouding van de club, wat inhoudt dat Götze maximaal twee miljoen euro per jaar inclusief bonussen en premies kan gaat opstrijken.

Schmidt had de naam van Götze bij zijn aanstelling als trainer van PSV in maart al eens laten vallen tegenover technisch directeur John de Jong. "Ik ben sinds zijn aanstelling natuurlijk vaak met hem in gesprek geweest en dan komen ook wel eens de wildste ideeën naar boven", vertelt De Jong aan De Telegraaf. "Eén daarvan was Götze, dat was al in april. Er is altijd contact tussen de trainer en Götze geweest. Er was heel veel belangstelling voor hem, het enige dat ik kon doen, was in ieder geval de mogelijkheid van zijn komst openhouden. Ik moest in deze deal vooral de financiële kaders bewaken. Dit moest binnen onze mogelijkheden blijven. De beslissing was uiteindelijk echt puur aan Mario zelf. Hij heeft er ja op gezegd."

Aanvankelijk dacht PSV weinig kans te maken, totdat de club dinsdag een berichtje kreeg van een contactpersoon van Götze. De offensieve middenvelder was direct akkoord wat betreft de financiële kant van het aanbod, want 'als geld de drijfveer was, zat Götze nu allang ergens in China of in de woestijn'. Götze wilde graag spreken met Schmidt, de trainer die hij kent uit de Bundesliga. Schmidt werkte tussen 2014 en 2016 bij Bayer Leverkusen en maakte in die tijd indruk op Götze met zijn zogeheten Vollgas-Fussball.

Götze bood aan om vanuit Dortmund naar Düsseldorf te rijden, waar Schmidt woont. De 28-jarige middenvelder vertelt de trainer van PSV dat hij vier maanden geleden vader is geworden en graag in Europa actief wil blijven. Verder zegt Götze vrijwel topfit te zijn: de Duitser heeft dan wel drie maanden niet meegetraind met de selectie van Dortmund, hij traint zes dagen in de week met een eigen fitnesscoach. Götze verwacht met een paar weken groepstraining volledig wedstrijdfit te kunnen zijn. "Hij is een geweldige coach", zegt Götze nu. "Sinds hij terug is uit China hebben we eens gebeld, wat berichten over en weer gestuurd. Met Roger, het team, de competitie, die past bij mijn manier van spelen, denk ik dat ik op de juiste plek ben hier."

Na afloop van het gesprek belt Schmidt naar technisch directeur John de Jong van PSV om te vertellen dat Götze inderdaad zeer geïnteresseerd is. Sterker nog, de ex-speler van Bayern München is dan al op weg naar Eindhoven om zijn overgang af te gaan ronden. Een snackbarhouder spot de auto van Götze als eerst in de buurt van het Philips Stadion, waarna het nieuws zich als een lopend vuurtje verspreidt. Götze komt inderdaad snel tot een akkoord met PSV over de financiële voorwaarden, en ook de medische keuring blijkt een formaliteit. Vlak voor middernacht brengen de Eindhovenaren het grote nieuws over zijn komst. "Alle credits voor Roger Schmidt in deze transfer", zegt De Jong daarbij.

"Met name door Roger is Mario enthousiast geworden van de ideeën van PSV in de afgelopen weken, maar niemand anders dan hijzelf heeft de beslissing genomen", zegt De Jong. Götze had ook in Duitsland kunnen blijven, daar Hertha BSC hem eveneens een contractvoorstel deed. "Financieel konden wij de competitie niet aan met andere gegadigden", weet De Jong. "Dat het uiteindelijk dan zo loopt, is achteraf best bizar. Vanaf de ochtend dat hij belde, was er natuurlijk ook de tijdsdruk. Dat is normaal niet zo bij een transfervrije speler, maar in dit geval moest alles voor twaalf uur beklonken zijn. Anders zou hij niet voor ons in de Europa League kunnen uitkomen. We zijn blij dat dit gelukt is."

De Jong verwacht dat Götze snel wedstrijdfit zal zijn. "Hij heeft veel getraind, dat kwam ook goed naar voren bij de fysieke tests. Maar hij heeft na zijn vertrek bij Borussia Dortmund ook een aantal maanden geen groepstraining gehad. Daar gaat hij donderdag mee beginnen. Hij zal niet binnen twee weken negentig minuten kunnen spelen natuurlijk, dat zal stapsgewijs gaan." PSV haalde naast Götze op de slotdag ook nog Marco van Ginkel en Adrian Fein binnen, die gehuurd worden van respectievelijk Chelsea en Bayern München. "Het was een spannende laatste 24 uur, omdat niets ook zomaar zeker is", zegt De Jong. "Als je daar op terugkijkt, dan verloopt zoiets op bijzondere wijze. Of we tevreden zijn? In deze gekke tijd, denk ik dat we dat mogen zijn."

"En inderdaad, het heeft ook wat weg van de Andrés Guardado-transfer die we ooit met PSV deden", geeft De Jong aan. In de zomer van 2014 slaagde de Eredivisionist er in de slotweek in om te stunten met de komst van de Mexicaans international, die aanvankelijk gehuurd werd van Valencia. Guardado had toen al drie WK's gespeeld en gold als een grote naam in LaLiga. Na zijn initiële huurperiode legde PSV hem overigens definitief vast.