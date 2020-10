Feyenoord krijgt Justin Bijlow geblesseerd terug van Jong Oranje

Justin Bijlow is donderdag niet van de partij als Jong Oranje het in het kader van de EK-kwalificatie opneemt tegen Gibraltar. De KNVB maakt woensdagavond bekend dat de doelman een bovenbeenblessure heeft opgelopen. Bijlow keert terug naar Feyenoord om daar aan zijn herstel te werken.

Het is nog niet bekend hoe ernstig de kwetsuur van Bijlow precies is. De sluitpost wordt in de selectie van bondscoach Erwin van de Looi vervangen door Jasper Schendelaar. Het is voor het eerst dat de door AZ aan TOP Oss verhuurde doelman zich bij de selectie van Jong Oranje voegt.

Van de Looi krijgt door de blessure van Bijlow voor de tweede keer in twee dagen te maken met een afhaker. Dinsdag werd namelijk al bekend dat Joey Veerman het trainingskamp van Jong Oranje heeft verlaten vanwege liesklachten. Voor de middenvelder van sc Heerenveen is geen vervanger opgeroepen.

Jong Oranje speelt donderdagavond om 20.00 uur in De Koel in Venlo tegen de leeftijdsgenoten uit Gibraltar. Vijf dagen later, op dinsdag 13 oktober, staat ook een wedstrijd tegen Jong Cyprus op het programma. Dit duel wordt gespeeld in de AEK Arena te Larnaca.