Grote verrassingen in eerste opstelling van Frank de Boer bij Oranje

Frank de Boer heeft zijn eerste opstelling als bondscoach van het Nederlands elftal bekendgemaakt. Oranje begint woensdagavond om 20.45 uur in de oefenwedstrijd tegen Mexico verrassend met Owen Wijndal en Teun Koopmeiners in de basis. Voor beide spelers van AZ betekent dat hun debuut in het Nederlands elftal. Tim Krul staat onder de lat in plaats van Jasper Cillessen.

De Boer houdt op de rechtsbackpositie vast aan Hans Hateboer, die ook in september tegen Polen en Italië in de basis stond. Ten opzichte van die interlands keerde Denzel Dumfries terug in de selectie, maar de verdediger van PSV zit op de bank. Centraal achterin is de van een enkelblessure herstelde Stefan de Vrij de vervanger van Joël Veltman. Virgil van Dijk handhaaft zich als aanvoerder van Oranje in de basis.

Gedurende de vorige interlandperiode was Nathan Aké de linksback van Oranje. De Boer had met Daley Blind nog een kandidaat op die positie, maar kiest ervoor om Wijndal te laten debuteren. Op het middenveld is verrassenderwijs geen plek voor Frenkie de Jong. De middenvelder van Barcelona moet zijn plaats afstaan aan debutant Koopmeiners, terwijl Georginio Wijnaldum de voorkeur krijgt boven Marten de Roon. Donny van de Beek is net als tegen Italië de nummer tien.

Voorin krijgt Steven Berghuis de kans om zich te bewijzen. De rechtsbuiten van Feyenoord moet spits Memphis Depay van voorzetten voorzien. Ook de basisplaats van Ryan Babel als linksvoor is verrassend te noemen. De Boer had op diens plek ook kunnen kiezen voor Donyell Malen of Quincy Promes.

Opstelling Oranje: Krul; Hateboer, De Vrij, Van Dijk, Wijndal; Wijnaldum, Van de Beek, Koopmeiners; Berghuis, Memphis, Babel