‘Onaangenaam verrast Real Madrid denkt nu al na over beëindiging huurdeal’

Villarreal versterkte zich in de aanloop naar het huidige seizoen op huurbasis met Takefusa Kubo en el Submarino Amarillo leek goede zaken te hebben gedaan met het inlijven van het Real Madrid-talent. De negentienjarige Japanner komt vooralsnog echter nauwelijks voor in de plannen van trainer Unai Emery en daar is de Koninklijke volgens berichten uit Spanje bepaald niet blij mee.

Radio Marca meldt woensdag dat de ontwikkelingen in Vila-real met argusogen worden gevolgd vanuit het Santiago Bernabéu. Kubo kwam weliswaar in alle vijf LaLiga-wedstrijden die Villarreal dit seizoen tot nu toe speelde in actie, maar verspreid over vijf korte invalbeurten stond hij in totaal slechts 54 minuten op het veld.

Real Madrid is volgens de berichtgeving ‘onaangenaam verrast’ door de gang van zaken in het Estadio de la Céramica. De regerend landskampioen stalde Kubo juist bij Villarreal om hem bij een goed voetballende ploeg ervaring op te laten doen en ziet van dit plan voorlopig weinig terechtkomen. De Madrilenen zouden er zelfs al over nadenken om de dribbelaar in januari terug te roepen als zijn situatie niet verbetert.

Het zou niet de eerste keer zijn dat Real Madrid voor een dergelijk scenario kiest. In het verleden werd doelman Andriy Lunin voortijdig teruggehaald van een verhuurperiode bij Real Valladolid omdat hij daar niet aan spelen toekwam. De Oekraïner werd vervolgens naar Real Oviedo gestuurd. Ook het verblijf van Jesús Vallejo bij Wolverhampton Wanderers werd voortijdig afgekapt en de verdediger sloot zich daarna aan bij Granada.