Pijnlijk vooruitzicht wordt werkelijkheid voor Arek Milik

Arek Milik is op een dood spoor beland bij Napoli. De club heeft woensdag een spelerslijst samengesteld voor het restant van de eerste seizoenshelft in de Serie A én de Europa League; de spits is niet opgenomen in beide spelersgroepen. Het betekent dat hij tot januari in ieder geval niet in actie komt. Dinsdag meldden Italiaanse media al dat de rol van Milik in Napels voorlopig is uitgespeeld.

In de afgelopen transferperiode stevende Milik af op een vertrek bij Napoli. De spits stond in de belangstelling van clubs als Valencia, Juventus, AS Roma en Fiorentina, maar geen van de transfers vond doorgang. Inmiddels bevindt Milik zich in zijn thuisland Polen; hij heeft van de club te horen gekregen dat er voor hem geen rol is weggelegd in het elftal van trainer Gennaro Gattuso. Verder is opvallend dat Fernando Llorente wel tot de Serie A-selectie behoort maar niet tot de kortere Europa League-spelerslijst.

Milik beschikt over een contract tot het einde van het huidige seizoen. De ex-Ajacied kon volgens onder meer Mediaset en Corriere dello Sport op de slotdag van de transfermarkt naar Fiorentina en Valencia verkassen, maar hij weigerde de overstap naar beide clubs. Het gevolg is dat Milik de komende maanden op individuele basis moet trainen van de leiding van Napoli. Vorig seizoen was Milik nog goed voor 11 doelpunten in 26 duels in de Serie A.

In januari, bij de opening van de winterse transferwindow, kan Milik weer gaan praten met andere clubs over een transfer. Gattuso legde eerder al uit dat de spits consequenties kon verwachten voor het weigeren van een contractverlenging. "We hadden vorig seizoen gemeld dat hij zijn contract moest verlengen. Hij weigerde, dus hij weet hoe wij erover denken. Als hij geen transfer maakt, komt hij in een lastige situatie terecht."