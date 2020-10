Martins Indi droomt van nieuwe kans bij Oranje onder Frank de Boer

Bruno Martins Indi heeft zijn eerste training bij AZ achter de rug. Dinsdagavond maakte de club bekend dat de verdediger voor een seizoen wordt gehuurd van Stoke City; een dag later staat hij AZ TV te woord om over zijn transfer te vertellen. "Het is heel snel gegaan", beaamt Martins Indi, die na zes jaar terugkeert in de Eredivisie.

Martins Indi speelde vorige week donderdag nog negentig minuten voor Stoke City in het gewonnen EFL Cup-duel met Aston Villa. Hij is dan ook 'topfit', maar zag het niet zitten om nog een seizoen in de Championship te spelen. "Ik denk dat de Eredivisie sportief beter bij me past dan het voetbal in de Championship", legt de 28-jarige mandekker uit. "Ik heb de afgelopen weken veel wedstrijden gespeeld bij Stoke City. We krijgen bij AZ een drukke periode. Ik ben er klaar voor."

In de Eredivisie wil Martins Indi zijn 'topniveau' weer bereiken, vertelt hij. De aanwinst van AZ beleefde zijn hoogtijdagen in 2014, toen hij een basisplaats op het WK en door Feyenoord voor circa acht miljoen euro werd verkocht aan FC Porto. Sinds 2017 staat hij onder contract bij Stoke City. In juni van dat jaar kwam hij voor het laatst uit voor Oranje, in de oefenwedstrijd tegen Ivoorkust (5-0 zege). De 34-voudig international hoopt onder Frank de Boer op een nieuwe kans.

Hij geeft aan dat het uitzicht op een rentree bij Oranje 'een van de redenen' is voor de transfer. "Ik probeer mijn kansen te vergroten. Het is een droom om nog een keer uit te komen voor het Nederlands elftal. Ik zal mij moeten bewijzen. Laten we kijken wat de toekomst brengt", aldus Martins Indi, die ook kort uitweidt over de wijze waarop zijn verrassende overstap tot stand kwam. "Ik zat in Engeland met mijn vrouw in de auto. Ik kreeg rond 12.00 uur in de middag een sms'je. Vervolgens werd er heel snel onderhandeld. Ik was heel blij dat dit voorbijkwam."