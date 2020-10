Cavani krijgt shirt van clubiconen én Depay overhandigd bij United

Manchester United maakte dinsdagavond bekend dat Edinson Cavani met rugnummer 7 aan zijn Engelse avontuur begint. De overige aanwinsten van Deadline Day weten inmiddels ook welk nummer ze zullen dragen tijdens wedstrijden van the Red Devils. De van FC Porto overgenomen Alex Telles gaat met rugnummer 27 spelen op Old Trafford. Voor de Uruguyaanse vleugelaanvaller Facundo Pellistri ligt het shirt met nummer 28 klaar.

Het shirt met nummer 7 zorgt wellicht voor extra druk bij de maandag gepresenteerde Cavani. In het verleden droegen clubiconen George Best, Eric Cantona, David Beckham en Cristiano Ronaldo ook dit nummer. Dit viertal won een reeks aan prijzen met de club in Engeland én Europa. Er waren echter ook spelers die niet konden voldoen aan de hooggespannen verwachtingen bij de Engelse recordkampioen, zoals Memphis Depay, Alexis Sánchez en Ángel Di María.

?? 7??@ECavaniOfficial will become the latest Red to don our number seven shirt ??#MUFC — Manchester United (@ManUtd) October 6, 2020

Het shirt met rugnummer 27, nu dus in het bezit van Telles, was in het verleden in handen van onder meer Gary Neville en Marouane Fellaini. Het tricot met nummer 28 dat voor Pellistri is bestemd was enkele jaren geleden eigendom van Alexander Büttner, die tussen 2012 en 2014 uitkwam voor Manchester United. Gerard Piqué, al jarenlang hét boegbeeld van de Barcelona-defensie, droeg dit nummer eveneens tijdens zijn kortstondige verblijf in Engeland. Beckham begon overigens ooit als nummer 28 aan zijn profbestaan bij de grootmacht uit Manchester.

Het is aannemelijk dat Cavani en Telles speeltijd krijgen bij Manchester United na de interlandperiode. De formatie van Ole Gunnar Solskjaer staat op 17 oktober tegenover Newcastle United. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Pellistri rustig wordt gebracht en pas later in het seizoen zijn debuut maakt namens Manchester United.